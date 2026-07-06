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Makedonski pevač i nekadašnji finalista "Zvezda Granda" Ognjen Zdravkovski objavio je novu pesmu "Do neba", kojom posle godinu dana pauze najavljuje potpuno novo poglavlje svoje karijere.

Reč je o projektu na kojem je radio više od šest meseci, a koji donosi drugačiji muzički izraz od svega što je do sada radio.

Publika ga pamti kao jednog od najupečatljivijih takmičara iz sezone u kojoj ga je do finala vodila Marija Šerifović. Međutim, umesto da posle velikog televizijskog uspeha žuri sa novim pesmama, Ognjen je napravio potez koji danas retko viđamo na estradi, sačekao je da snimi muziku iza koje može da stane bez zadrške.

Upravo zato "Do neba" za njega nije samo još jedan singl.

– Ova pesma je početak svega što dolazi. U prethodnom periodu nisam želeo da objavljujem muziku samo da bih bio prisutan. Čekao sam pravi trenutak i pesmu koja će pokazati pravac kojim želim da idem – kaže Ognjen.

Nova numera donosi i promenu zvuka. Posle godina u kojima je bio prepoznatljiv po pop muzici, ovog puta odlučio je da napravi iskorak i publici ponudi etno-pop, što, priznaje, nije bila laka odluka.

Ognjen Zdravkovski Foto: Printscreen YouTube

– Iskreno, jedino me je plašilo kako će ljudi reagovati na promenu. Do sada sam snimao drugačiju muziku, ali prve reakcije su pokazale da je publika prepoznala emociju i to mi daje vetar u leđa – iskren je pevač.

Malo ko zna da je Ognjen muziku počeo da uči još kao šestogodišnji dečak, svirajući violinu. Kasnije je završio srednju muzičku školu i Fakultet muzičke umetnosti na odseku za opersko pevanje, pa iza njegovog glasa stoje godine školovanja i rada, a ne samo talenat.

Na pitanje da li je posle "Zvezda Granda" ikada pomislio da odustane od muzike, odgovara bez razmišljanja.

– Nikada. To mi nije palo na pamet i nikada neće. Pevaću dok sam živ – poručuje.

I tu se njegova priča ne završava. "Do neba" je tek prvi korak. Već su u pripremi nove pesme, a paralelno nastaje i njegov prvi studijski album, koji bi pred publiku trebalo da stigne naredne godine.

Posle godina učenja, televizijskog takmičenja i rada daleko od reflektora, Ognjen Zdravkovski veruje da tek sada dolazi vreme da publici pokaže svoje pravo muzičko lice.