Slušaj vest

Svakog leta, nakon završetka finala popularnih muzičkih takmičenja, a u pauzi do početka snimanja novih sezona, u estradnim krugovima glavna tema su njihovi članovi žirija - da li svi ostaju na broju ili neko napušta svoju mentorsku stolicu i slično.

Ni ove godine to nije izuzetak, osim što se pored "Zvezda Granda" sada govori i o "Pinkovim zvezdama", koje su prethodne godine doživele veliki uspeh i kambek, pre svega zbog dolaska Jelene Karleuše i Dragomira Despića Desingerice kao članova žirija.

Velike promene

Ipak, kako zasad stvari stoje, od jeseni nas čekaju velike promene i rokade u crvenim stolicama, kako u jednom, tako i u drugom takmičenju.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Prema priči našeg dobro upućenog izvora, u novoj sezoni "Pinkovih zvezda" kao člana žirija nećemo više gledati Desingericu.

- Desingerica je još pre nekoliko meseci doneo odluka da više ne želi da bude u žiriju ovog takmičenja. Bilo mu je zanimljivo ovih 10 meseci, ali i prenaporno, i njemu to više nije potrebno. Zbog ovog žiriranja morao je da potpuno promeni svoje životne navike, da ustaje rano i da se sređuje, da ceo dan bude na snimanjima do kasno uveče, da radi s kandidatima, ali i da nastupa i završava sve druge privatne obaveze. On taj tempo više ne može da izdrži, pa je kolegama, ali i produkciji jasno stavio do znanja da na njega ne računaju u novoj sezoni. Ovo je bilo veliko iznenađenje za sve jer se super snašao. Njegovi komentari, doskočice, svađe i prozivke donosili su odličan rejting, ali sada je tome kraj - priča izvor, pa nastavlja:

- Kad je produkciji saopštio svoju odluku, pokušali su da ga odgovore od nje i predložili da dobro razmisli tokom leta. On im je jasno rekao da nema tih para i uslova da opet učestvuje u svemu. Posebno mu je drago što je pobednik ove sezone bio njegov kandidat, tako da je svima pokazao šta ume i zna, iako su ga mnogi iz žirija potcenjivali od prvog trenutka kad se saznalo da će i on biti mentor ove sezone. Sad odlazi punog srca. Želi da se odmori od svega i da se posveti pesmama i nastupima, to mu je sad prioritet. Možda se u narednim mesecima i desi neko čudo pa se predomisli, ali zasad je njegova odluka konačna - ispričao nam je izvor.

1/6 Vidi galeriju Desingerica i besni automobili Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Kontaktirali smo s Desingericom, koji nam je poručio sledeće:

- Pa ništa nismo potpuno precizirali za sledeću sezonu, samo neke uopštene stvari - kratko nam je rekao.

Inače, ovo nije kraj promenama u "Pinkovim zvezdama", pa se i Jelena Karleuša još uvek premišlja da li će i ona ostati u crvenoj stolici, dok su ostali članovi žirija zasad na raspolaganju produkciji i za narednu sezonu.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

- Nedostajaće mi Bosanac jer ga ja stvarno jako puno volim. Nedostajaće mi i Despić, s kojim sam čitavu sezonu pravila stvarno najveću gledanost. Ali nisam sigurna koga ćete videti u septembru. Možda dođe i do neke moje zamene, videćemo - rekla je JK za Pink posle superfinala.

Po svemu sudeći, promene neće zaobići ni "Zvezde Granda".

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

Prema našim saznanjima, ona koja još vaga da li će ostati u novoj sezoni je Dara Bubamara. Kako je pevačica prošle godine potpisala ugovor samo za jednu sezonu, ona je sada slobodna ptica, a nije isključeno ni da baš ona bude pojačanje na Pinku, umesto Despića.

Ono što bi posebno bilo interesantno gledaocima i što bi donelo veliku gledanost jeste kako bi se Bubamara ponašala prema bivšoj prijateljici Jeleni Karleuši, s kojom sada nije u najboljim odnosima.

O tome je Bubamara govorila u jučerašnjem intervjuu za Pink, kad ju je voditelj Božo Dobriša pitao za komentar na izjavu Karleuše da bi volela da njih dve zajedno sede u stolicama i da bi to bio pravi šou.

Biće haos

- To što je Jelena rekla je jako lepo od nje. To bi bilo nešto najgledanije. Svi znate onaj naš šou "puno košta", "narandža boli", "erme" (smeh). Svašta će se dešavati još. Ugovori su sklopljeni do septembra. Biće haos. Ja svuda razbijam. Ko prvi devojci, njegova je. Ko prvi devojci sa ugovorom, njegova je. Puno košta (smeh) - poručila je Bubamara.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Desingerica: