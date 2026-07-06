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Devedesetih godina harali su estradom, a njihova iznenadna odluka da se povuku ljubitelje grupe Twins ostavila je u čudu.

Manuela Đurović govorila je o najupečatljivijim momentima iz vremena velike popularnosti, ali i o životu koji je izgradila u Švajcarskoj, gde je danas supruga, majka, ali i uspešna preduzetnica.

"Ljudi su dolazili zbog muzike"

Kako pamtiš estradu devedesetih, šta ti je najviše ostalo urezano u sećanju?

- Devedesete su bile potpuno drugačije vreme. Sve se dešavalo mnogo brže i intenzivnije. Znali smo da imamo po nekoliko nastupa u jednoj noći, prelazili smo stotine kilometara, spavali po sat ili dva, a onda ponovo izlazili na binu kao da smo se tek probudili. Najviše mi je ostala urezana ta neverovatna energija publike. Nije bilo mobilnih telefona, društvenih mreža i interneta. Ljudi su dolazili zbog muzike i živeli svaki koncert punim srcem. Mislim da se upravo zato devedesete i danas toliko pamte.

Manuela Twins Foto: Privatna arhiva

"To su bile opasne godine"

To su bile opasne godine. Mnogim žestokim momcima sa beogradskog asfalta bili ste omiljena grupa. Da li ste ih sretali na nastupima i možda imali problema zbog toga?

- Sretali smo ih često jer su upravo oni uglavnom sedeli u prvim redovima i za najboljim stolovima. Međutim, iskreno, nikada nismo imali neprijatnosti. Uvek su prema nama bili korektni i puni poštovanja. Mi se nikada nismo bavili time ko je čime zarađivao ili kakvu je reputaciju imao. Došli smo da otpevamo koncert i to je bilo jedino što nas je zanimalo. Mislim da su i oni to osećali i zato nikada nije bilo problema.

"Neša je bio obožavan i popularan"

Neša je priznao da je u mladosti imao "milion devojaka". Kako si tada gledala na njegov buran ljubavni život?

- Pa, Neša je oduvek bio veliki šarmer i to nije nikakva tajna. Bio je mlad, popularan i obožavan gde god da se pojavio. Ali to je bio njegov život pre nego što se smirio. Poslednjih godina vernost je njegovo drugo ime. Sve ono pre toga ostalo je deo jedne lepe mladosti kojoj se danas svi zajedno nasmejemo.

1/5 Vidi galeriju Neša Twins nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, printscreen YT

Da li si morala da ga braniš od obožavateljki i prevarenih partnerki? Sećaš li se neke anegdote?

- Tokom letnjih crnogorskih turneja često smo menjali hotele i gradove. Ne samo zbog nastupa, već i zato što je Neša tada imao običaj da menja devojke. Pazilo se da se njihove posete ne poklope kako se ne bismo našli u neprijatnim situacijama. Danas se tome smejemo, ali tada mi je i ta dodatna organizacija zadavala mnogo muke.

Medijska pauza

Kako je izgledao tvoj život nakon što ste se povukli sa estrade?

- Bio je to potpuno drugačiji ritam života. Umesto putovanja, hotela i nastupa došli su posao, porodica i neke sasvim obične stvari koje ranije nismo stizali da živimo. Gostovali smo u svim većim gradovima Evrope, čak i po desetak puta, a da nikada nismo obišli znamenitosti tih gradova. Tako smo u toj pauzi imali priliku da upoznamo svet van klubova i hala. Naučila sam da uživam u miru i shvatila koliko su dragoceni vikendi kod kuće, ručkovi sa porodicom i život bez stalnog gledanja na sat.

Danas se baviš privatnim biznisom u oblasti osiguranja. Kako si se obrela u preduzetničkim vodama?

- Sasvim spontano. Kada smo odlučili da usporimo sa muzikom, otvorila se prilika za privatni posao u Švajcarskoj. U početku mi je sve to bilo potpuno novo, ali sam vrlo brzo zavolela taj posao jer podrazumeva rad sa ljudima, a to sam radila tokom cele svoje karijere. Danas iza sebe imam mnogo godina iskustva i mogu da kažem da sam ponosna što sam izgradila jednu potpuno novu karijeru pored muzičke, pa muzikom danas mogu da se bavim iz čistog zadovoljstva.

Foto: Instagram

Majčinstvo

Godinama si se borila za potomstvo. Koliko ti je majčinstvo promenilo život?

- Majčinstvo me je promenilo iz korena. Kada dugo čekate da vam se ostvari najveća želja, onda svaki trenutak sa detetom doživljavate mnogo intenzivnije. Prioriteti se potpuno promene. Sve ono što vam je nekada delovalo važno odjednom postane nebitno. Dorotea je najveći poklon koji sam dobila u životu.

Da li Dorotea pokazuje interesovanje za muziku?

- Ima izuzetan sluh, kao i glasovne sposobnosti, a što je najbitnije, mnogo voli muziku. Ipak, još je u godinama kada je zanimaju razne stvari, pa ćemo videti gde će je život odvesti. Nikada nismo želeli da je guramo u tom pravcu samo zato što se mi bavimo muzikom. Ako jednog dana sama poželi da peva ili svira neki instrument, imaće našu punu podršku. Ako izabere nešto sasvim drugo, opet ćemo biti jednako ponosni.

Manuela Twins Foto: Privatna arhiva

Povratak

Šta je presudilo da se posle toliko godina vratiš muzici?

- Nije postojao jedan veliki trenutak, već se sve nekako prirodno složilo. Publika nas godinama nije zaboravila, pesme su nastavile da žive, a poziva za nastupe bilo je sve više. Kada smo videli koliko ljudi i dalje želi da nas sluša, bilo bi šteta da to ne prihvatimo. Muzika je jednostavno deo nas i shvatili smo da od nje nikada nismo ni otišli.

Kurir/Informer