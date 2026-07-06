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Pobednica „Zadruge 1” Kristina Kija Kockar javno je isprozivala Anabelu Atijas, a sada se oglasila i pevačica!

Naime, Kockareva je sinoć podelila snimak sa Anabelinog nastupa na kojem se vidi mali broj ljudi.

Uz podsmeh je istakla da su organizatori i pevačica zaboravili da je Zrenjanin njen rodni grad, aludirajući na to da tamo Anabela nema podršku publike.

- Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad...neće ti niko doći!" - napisala je Kija u svojoj objavi.

Ovim povodom novinari su kontaktirali Anabelu, koja ipak nije bila raspoložena da nastavi sukob sa Kijom.

Anabela Atijas i Kija Kockar Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen, Boba Nikolić

- Ne, ne, ne pratim ništa. Stvarno nemam komentar na njene objave. Hvala - kratko je poručila Anabela za Telegraf.

Podsetimo, Kija je nakon ovih prozivki, objavila i video Anabelinog svojevremnog gostovanja na Pinku, kada je pričala o njoj.

- Očigledno se nisam školovala, volela bih da nešto naučim od nje. Ona se iznervirala zbog Macine priče da ne može da ima decu, a ja se sećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova" - pričala je Anabela ranije o Kiji na Pinku.

Anabela Atijas se ranije jednom prilikom javno izvinila Slobi Radanoviću i Kristini Kiji Kockar sa kojima nije bila u dobrim odnosima nakon što se završila Zadruga 1, te je mnoge i iznenadila tim potezom.

- Ne. Ne prihvatam. Takva izvinjenja ne prihvatam - rekla je pobednica "Zadruge 1".

Kurir/Telegraf

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Kija Kockar rekla je da Izvor: Instagram