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Dom Danijele Martinović odiše jednostavnom elegancijom. Uređen u minimalističkom stilu, odraz je sofisticiranosti i dobrog ukusa. Posebno je zanimljiv plakar, tačnije, "walk in garderober", koji je san svake žene.

Svetlo drvo i zatamljeno staklo, Danijela definitivno ume da sa ukusom izdizajnira sve do najsitnijih detalja.

Nežno i ženstveno

U domu hrvatske pevačice dominiraju nežni, ženstveni tonovi. Pored nezaobilaznih umetničkih slika i fotografija na zidu, Danijela svoj prostor popunjava diskretnim ukrasima. I za rad i za opuštanje uz knjigu, i za druženje sa prijateljma, ovaj prostor obiluje dobrom energijom.

Foto: Printskrin Youtube

Danijela je rekla da joj je omiljeno mesto u stanu terasa, u čiji dizajn je sigurno uložila podjednako truda i vremena. Rustični pod od tamnog drveta, ukrasno kamenje i biljke - ovo je mesto za opuštanje i jogu. A pogled - fantastičan.

Delić atmosfere iz Danijelinog doma u kojem je živela pre ljubavi sa Josipom pogledajte OVDE.

Dobila kuću od dečka

Danijela Martinović već duže vreme uživa u ljubavi s policijskim inspektorom Josipom Plavićem, u koga se zaljubila nakon što mu je bio dodeljen njen slučaj koji je imala s krađom identiteta.

Golupčići su u međuvremenu počeli i da žive zajedno, pa se tako polovinom prošle godine, pevačica i preduzetnica preselila iz stana iz zagrebačkog naselja Bundek u kuću u Štakorovec blizu Dugog Sela, koji se nalazi na oko 20-ak minuta vožnje od Zagreba.

Kako piše hrvatski Imperijal, u pitanju je luksuzna nekretnina od čak 1.269 metara kvadratnih. Od toga je izgrađeno zemljište površine 124 ara, dvorište površine 1.051 kvadrata, dok je sama kuća površine 94 kvadrata. Ono što je posebno zanimljivo je da je Josip ovu vrednu porodičnu nekretninu u Štakorovcu prepisao upravo svojoj partnerki Danijeli.

1/5 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Story.hr, Goran Čizmešija, Printscreen, Vision Paintball zabavni park

Kako se može videti iz ugovora, on je njoj ovu nekretninu poklonio, a iako je uobičajeno da partneri u ovakvim slučajevima zadrže pravo doživotnog korišćenja (izdržavanja), to ovde nije slučaj. Josip se odrekao tog prava u korist pevačice i tako zakonski ostao bez krova nad glavom.

Ljubavni život pre Josipa

Danijela je 24 godine volela Petra Graša, a malo ko se seća da je bila u braku sa Markom Perkovićem Tompsonom. Oni su tada snimili pesmu koja nije postigla očekivani uspeh, pa danas malo ko uopšte zna za nju. Reč je o duetu grupe Magazin u kojoj je Danijela tada bila pevačica i Tompsona iz 1992 godine.

1/11 Vidi galeriju Marko Perković Tompson Foto: ANTONIO BAT/EPA

Pesma nije izašla ni na jednom albumu Magazina, ali je objavljena na Tompsonovom albumu "Moli mala" 1992. godine.

U to vreme Danijela je imala 20 godina, a Tompsonu je rekla "da" 1995. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu. Kako navode hrvatski mediji, oni su tri godine živeli u tajnom braku, a onda su odlučili da se razvedu.

Razveli se i u crkvi

Danijela i Tompson su do danas ostali najslavniji primer para koji se razveo u crkvi. Kasnije je Danijela sreću pronašla uz Grašu, a Tompson uz suprugu Sandru. O razlozima razvoda nikada nisu javno pričali, ali dugo se verovalo da je razvod u crkvi mogao samo njima da pođe za rukom - i više nikome, jer je katolička crkva po tom pitanju veoma rigorozna. Ipak, ni njima nije uspelo iz prve. Naime, Danijela i Perković razveli su se iz drugog pokušaja, a proces je trajao godinama.

1/6 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Printskrin Youtube, Printscreen/YT

Crkva je poništila njihov brak 2005. godine. Tačnije, Međubiskupijski crkveni sud u Splitu proglasio je nevaljanost njihove bračne zajednice nakon trogodišnjeg procesa.

- Presrećan sam što je Crkva moj brak s Danijelom proglasila nevaljanim - izjavio je tada Tompson za Jutarnji list, a ništa manje srećna nije bila ni Danijela koja je sa Petrom Grašom već bila u dugogodišnjoj vezi.