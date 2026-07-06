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Naša pevačica Dara Bubamara već neki period uživa u emotivnoj vezi sa 20 godina mlađim dečkom. Njih dvoje neretko obilaze luksuzne destinacije, a nedavno si se vratili i sa letovanja.

Ovog puta, privukla je pažnju javnosti kada se dotakla teme trudnoće. 

Naime, Dara je razgovarala sa crnogorskim voditeljem Božom Dobrišom i zaintrigirala detaljima koje je iznela.

Jeste pričali o svadbi? - pitao ju je Božo.

- Pa ne znam - zaintrigirala je Dara, a potom je voditelj dodao:

- Daro, možda se i ti udaš ovog leta, nikad se ne zna.

- Kasni mi u PMS-u - rekla je pevačica, a zatim se voditelj nadovezao:

- Daro, da nisi trudna crna Daro?

- Jao, Bože šta ja pričam - zaključila je pevačica.

Ko je dečko Dare Bubamare

Inače, Dara Bubamara je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije gde su pred svima razmenili sočan poljubac.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana – otkrila je Dara i dodala da su započeli i zajednički život ističući da njen partner "vozi njihov auto".

Luks destinacije

Oni su nakon prvog javnog pojavljivanja otišli u Italiju gde je Bubamara proslavila svoj jubilarni rođendan, a njen dečko potrudio se da tu noć pamtu ceo život. Nakon Italije pevačica i njen dečko rešili su da ponovo odu na odmor pa su se uputili u Hrvatsku, tačnije u Rovinj, jedno od najluksuznijih i najskupljih destinacija u Hrvatskoj.

Ovako je izgledalo kada joj je priredio rođendansko iznenađenje na Sardiniji:

Dara Bubamara slavi rođendan sa dečkom na Sardiniji Foto: Printscreen Instagram

Dara Bubamara je na svom Instagramu podelila snimak koji je nastao dok se pevačica opuštala i plivala, a sve vreme ju je snimao njen dečko.

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Foto: Printscrean

- Ljubav moja, kako pliva - rekao je dok je snimao pevačicu, a nema sumnje da ljubav cveta i da njih dvoje uživaju punim plućima u Rovinju, te je pokazala pogled iz luksuznog hotela.

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BONUS video:

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Dara bubamara slavi rodjendan sa deckom Izvor: darabubamara_official