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Brojne poznate ličnosti koriste umetnička imena ili nadimke po kojima su poznati u javnosti zbog čega su često njihova prava imena prava misterija.

Iako je poznat kao Žika iz grupe Zana, malo ko zna ta njegovo pravo ime nema veze sa ovim nadimkom.

1/9 Vidi galeriju EKSKLUZIVNI PAPARACO: Jelena i Žika iz ZANE nisu mogli da uđu u bekstejdž festivala Pesma za Evroviziju! (FOTO) Foto: Nemanja Nikolić

Naime, on je rođen kao Zoran Živanović, a svi ga znaju po skraćenici od prezimena.

U braku sa koleginicom

Zoran Žika Živanović dugi niz godina je u braku sa koleginicom iz grupe Jelenom.

Žika se dva puta ženio, prvi put sa Verom koja mu je rodila dve ćerke Mariju i Tamaru. Njegova bivša supruga jednom prilikom je za medije pričala o navodnoj prevari supruga.