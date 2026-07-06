Iako je poznat kao Žika iz grupe Zana, malo ko zna ta njegovo pravo ime nema veze sa ovim nadimkom
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ŽIKA JE NA ESTRADI VIŠE OD 40, A SVOJE PRAVO IME JE KRIO! Evo šta mu piše u ličnoj karti
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Brojne poznate ličnosti koriste umetnička imena ili nadimke po kojima su poznati u javnosti zbog čega su često njihova prava imena prava misterija.
Iako je poznat kao Žika iz grupe Zana, malo ko zna ta njegovo pravo ime nema veze sa ovim nadimkom.
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Naime, on je rođen kao Zoran Živanović, a svi ga znaju po skraćenici od prezimena.
U braku sa koleginicom
Zoran Žika Živanović dugi niz godina je u braku sa koleginicom iz grupe Jelenom.
Žika se dva puta ženio, prvi put sa Verom koja mu je rodila dve ćerke Mariju i Tamaru. Njegova bivša supruga jednom prilikom je za medije pričala o navodnoj prevari supruga.
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