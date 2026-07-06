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Pobednik "Pinkovih zvezda", Stefan Cekić podelio je emotivnu ispovest o svom životu, gubitku majke, a otkrio je i da će mu mentor, Desingerica, uraditi pesmu.

Najpre, Stefan priznaje da još uvek sumira utiske, a uzbuđenje ne jenjava.

- Svi su me zvali da čestitaju. Telefon mi je blokirao, Instagram takođe. Ne mogu ni da odgovorim na poruke koliko ima sve... Utisci su perfektni, svi mi čestitaju - kaže on u razgovoru za "Blic", pa nastavlja:

1/14 Vidi galeriju Pinkove Zvezde - FINALE Foto: Kurir

- Iskreno, nisam se nadao, ali kad sam stigao do top tri, rekoh da li je moguće? Nisam uopšte očekivao da, da stignem dotle.

O Desingerici: Vrlo smo slični

- Vrlo smo slični. Slična nam je energija. Nema veze da li smo sad u žanru ili ne, ali su nam energije slične. Hteo bih da se zahvalim mom mentoru koji je bio uz mene sve vreme i bez njega ja ne bih bio gde sam sad - kaže on otkrio kakav je Desingerica kada se ugase kamere.

Ovakav je Desingerica van kamera

- Lud je skroz. Kada radimo uvek je tu s nama. Uvek je znao šta treba, šta je dobro, šta nije. Na primer, ako ja izaberem neke pesme, on kaže: 'Nije to dobro", a ja mislim da je dobro. I kada dođem na nastupu, vidim i ja da nije dobro. Uvek je bio u pravu što se tiče tih izbora pesama - govorio on.

Naučio sam od Desingerice šta je život

Stefan je istakao da je mogo toga naučio od svog mentora.

1/7 Vidi galeriju Desingerica i Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda Foto: Marko Karović

- Naučio sam kakav je život, da ima uspona i padova i tada mi je rekao da kada su bili svi komentari žirija loši rekao: "Vidi se da si veliki i da im upadaš u oči i zbog toga hoće da te obore", ali na kraju se sve isplatilo - kaže on za pomenuti medij.

Oženio se tokom takmičenja

Sa sadašnjom suprugom je od 2019, a sudbonosno "da" su izgovorili jedno drugom za vreme trajanja takmičenja.

- Mi smo zajedno od 2019. godine. prvo je bilo drugarstvo bilo. Znali smo se puno godina. Bili smo drugari, pa smo spontano ušli u vezu i sada je najveća ljubav moja na svetu - iskreno je priznao.

On se, zatim, dotakao da je tokom takmičenja bilo stresnih momenata.

1/5 Vidi galeriju Stefan Cekić Foto: Printscreen

- Kad sam bio prvi put u baražu i tad je bio moj mentor uz mene. Ne želim da idem jer nije, bilo pravedno kako sam opevao i kako sam dobio glasove. Nije bilo pravedno i meni je tad mentor rekao: "Ti si velik i treba da ostaneš i da guraš i samo se smej. To ih najviše boli".

"Jedva sam izdržao"

Veliki udarac je doživeo Stefan kada mu je umrla majka, a ne krije da je tokom takmičenja bilo momenata posvećenih upravo njoj.

- Sve vreme. Pesmu koju sam posvetio njoj kada sam je prvi put izveo, jedva sam izdržao da, da otpevam do kraja- rekao je on i dodao:

- Bila mi je knedla u grlu kao i sada kada pričam.Treba puno hrabrosti da se izgura tako nešto. To je jednostavno staneš i samo su ti misli na to. I pojavi se ispred tebe i pevaš tako neku pesmu koja je takve jačine i nije svejedno. Kada je ona preminula ja sam bio na fakultetu, 2020. godine i to je najteži deo mog života.

Otkrio je da bi ona sada bila najviše ponosna na njega.

- Da. Ona je moj najveći anđeo čuvar. Ona je moj vetar u leđa i šta da se radi? Moram da idem dalje

- Da. Ona je moj najveći anđeo čuvar. Ona je moj vetar u leđa i šta da se radi? Moram da idem dalje - iskreno priznaje Stefan.

"Što južnije, to je veselije"

Ističe da su sugrađani iz rodnog Brestovca izutetno ponosni na njega.

1/6 Vidi galeriju Stefan Cekić je pobednik "Pinkovih zvezda", a njegov mentor tokom takmičenja bio je Dragomir Despić Desingerica, koji nije krio ponos zbog uspeha svog kandidata. Foto: Kurir

- Svi me zovu,č estitaju. To je jug. Znači, nije ono što kažu, što južnije, to tužnije. Što južnije, to je veselije. Znači, svi, ceo jug je bio uz mene, moja porodica, svi komšije, meštani, svi, svi su bili uz mene. Kad sam proglašen za pobednika, vozili su se po Brestovcu, to su bile sirene govorili imamo pobednika. Leskovac je prvi put dobio pobednika. Nikad nije bio nijedan. Znači, bio je tu Darko Filipović. Oni su bili među prvima, ovo je prvi put neko da bude prvi - zaključio je on za pomenuti medij.

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