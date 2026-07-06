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Pevačicu Zlatu Petrović prati buran ljubavni život, a ono što je posebno skrenulo pažnju javnosti jeste njeno priznanje da je jedno vreme živela sa kolegom Halidom Muslimovićem, a on nije krio svoja osećanja prema njoj.

Tokom Halidovog gostovanja u emisiji "Amidži Šou" kod Ognjena Amidžića, rešio je da stavi tačku na nagađanja i ispriča istinu o njihovom odnosu.

Muslimović je demantovao navode o zajedničkom životu, ali je otkrio da su postojale varnice.

1/4 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Kurir

- Čuj, zajedno. Da smo živeli zajedno, ne bih joj izjavljivao ljubav, to ne ide jedno sa drugim - poručio je pevač.

U tom razgovoru, on je istakao da su zajedno išli na turneje, mada iako je naglasio da su bili samo dobri prijatelji, otkrio je jedan detalj koji je zaintrigirao mnoge.

- Možda je bilo nekih želja i sa jedne i sa druge strane, ali to je bio trenutak takav - bio je iskren Muslimović.

1/5 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Inače, pevač je u istoj emisiji bio prilično iskren i progovorio o ljubavnom životu u vreme kada je njegova popularnost bila na vrhuncu, te je priznao da je bio sa oko 300 žena.

Halidov sin imao aferu sa poznatom srpskom blogerkom

Podsetimo, pevač je dobio ćerku Lejlu sa suprugom Adelisom, a osim nje imaju i sina Enisa.

Enis je pre emotivnog odnosa sa sadašnjom partnerkom imao romansu sa blogerkom Zoranom Jovanović Zorannah, a zbog toga se našao u centru pažnje domaćih medija.

S druge strane, Zlata je šokirala javnost izjavom da je usred dana imala intimne odnose.

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