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Učesnica "Elite" Maja Marinković izrekla je tokom svađe brutalne uvrede na račun članova porodice svog dečka Asmina Durdžića, a sada se tim povodom oglasila njegova majka Mevlida Durdžić, na čiji račun je iznela brojne klevete i uvrede.

Maja je, podsetimo, Asminovu majku Mevlidu nazvala pogrdnim imenima, te istakla da Durdžić ima traume iz detinjstva zbog toga što je bio očevidac nasilja koje je nad njegovom majkom Mevlidom vršio otac Mustafa. I Asminovu sestru Minku je takođe izvređala.

Mevlida žestoko o Maji

Mevlida Durdžić Foto: Printscreen/Instagram

Tim povodom oglasila se Mevlida, koja nije štedela reči na račun sinovljeve izabranice.

- Ne interesuje me šta komentarišu učesnici "Elite" koji nemaju ni zanimanje, ni odgoj, ni karakter, a čast im je nepoznanica. Ne samo Maja, nego niko. Dovoljno smo se pristojno ophodili prema najvećem ološu u Evropi kojem je Elita i nemoral jedino sredstvo da preživi - bez dlake na jeziku govori Asminova majka o Maji, a potom je prokomentarisala njihov odnos.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

- Uopšte me ne interesuje šta će da joj oprašta i koliko dugo. A Minka je dama koja je živela sa jednim čovekom i koji je otišao drugoj mladoj ženi. Minka je svoj život posvetila svojim dvema ćerkama i malo koja žena da joj je dorasla. Ja živim sa jednim čovekom celi život i ne pada mi na pamet da se spuštam raspravom na nivo žena koje ni ne znaju s kim su sve bile - objasnila je Asminova majka.

"Asmin ima traume samo od svojih izabranica"

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Na pomen njegovih navodnih trauma iz detinjstva, Mevlida je kratko poručila:

- Asmin ima traume samo od svojih izabranica - zaključila je ona.

Kurir.rs/Pink.rs