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Kako Kurir saznaje, pevač Andrija Bajićnalazi se u bolnici zbog narušenog zdravstvenog stanja. Naša ekipa bila je na licu mesta, gde smo zatekli njegovu partnerku, Malu Canu, vidno uznemirenu i zabrinutu.

Čim je stigla, požurila je u bolnicu kako bi što pre bila uz Andriju. Nakon posete, izašla je uplakana, držeći se za glavu, a kroz suze je progovorila o teškim trenucima kroz koje trenutno prolazi.

Pogledajte kako je to izgledalo:

00:44 Andrija Bajić u bolnici Izvor: Kurir

- Ja sada govorim ovo iz poštovanja prema vašoj kući, ali nisam potpuno sposobna da pričam - počela je uplakana Cana pa objasnila detalje o zdravlju njenog partnera.

"Andija je životno ugrožen"

- Andrija je loše, on je akutno ugrožen, životno ugrožen. Bore se za njegov život. Pružena mu je sva medicina koja postoji u Srbiji. Sve je pokriveno što se tiče medicinkse strane

- Njemu je jako teško, ja mu pričam da se bori, pokazuje mi glavom da hoće da se bori za nas. Pričam mu da sam tu za njega stalno.

1/4 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Cana je potom ispričala da je, prema njenim rečima, zdravstvenim komplikacijama prethodila urinarna infekcija.

- Čovek je imao urinarnu infekciju zbog katetera, otišao je zbog povišenog CRP - priča Cana za Kurir, a potom je objasnila šta je prethodilo nemiloj situaciji.

O incidentu sa ćerkama

Prema njenim tvrdnjama, tokom boravka u bolnici došlo je i do incidenta sa Andrijinim ćerkama.

- Doživela sam fizičko nasilje ispred bolničkog odeljenja od strane njegovih ćerki. To se dogodilo pred njim. Vikao je i dozivao ih imenima da me ne udaraju, da me puste. Pokušavale su da me izbace iz sobe. Nije me sramota to da kažem, jer sam već to rekla i policiji. Kada sam videla da gubim njegovu blizinu, uhvatila sam se za njegov krevet, vikala sam da me puste da budem pored mog muža. Klele su se da će da nas rasture. On je čak uradio i ugovor o izdržavanju, da bi se zaštitio. Čovek koji ima tri ćerke, imao je izbor da bira.

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Ilija Ilić

- Ne znam šta je bio razlog nasilja. Njegova srednja ćerka mi je govorila svašta. Nek im je na čast. Sud će odraditi svoje. Bog će odraditi svoje, svakome neka sudi onako kako jeste. Meni je jedino žao što je on to video. Andrija je verovao njima da su one mene prihvatile. Ubeđivale su ga da su me prihvatile. Tog dana nisu rekle razlog. Nekoliko dana ranije su mi se klele da su ranije mislile da sam sa njim samo iz interesa, a onda su kao shvatile da to nije tako, ali ipak se dogodilo nasilje.

Kako kaže, o svemu je obavestila Andriju.

- Ja sam mu sve rekla, na šta je on rekao da treba da plate za to što su uradile i da im to nikada neće oprostiti. Dosad im je sve praštao u životu, ali ovo nikada neće. Ja sam mu rekla da treba da bude fin, bez obzira na to da ako ja mogu da "progutam", da on "proguta" kao otac. Ipak su to njegova deca.

Cana ističe da nikada nije želela sukob sa njegovom porodicom.

1/7 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

- Nikada nisam rekla ništa protiv njegove dece, niti uh u životu uvredila, kao što neću i sad. On je njih zakleo i ostavio im u anamet da uvek budu uz mene. Ja sam mu stavila ruku na usta, jer znam da one neće to učiniti. Verovao im je. Na kraju je zamolio zeta i srednju ćerku da me odvezu, da ne idem sama jer je već bilo pola dva. Kad sam sišla, nije bilo nikoga. Sedela sam i plakala - priča Cana, a zatim je objasnila da ju je pozvao Andrijin prijatelj koji joj se našao u teškom momentu i obezbedio joj prevoz do kuće.

Govorila je i o pretnjama koje je, kako tvrdi, dobijala.

- "Ti ne znaš da si mrtva" mi je bila najstrašnija pretnja. Svi ćemo umreti, pa ću i ja. To mi je bilo urezano ili "Ti ne znaš šta će da ti se desi". Ja ću s mojim Andrijom ponovo biti zajedno. Neće biti kako one hoće, nego kako je Bog rekao.

- On je normalno pričao, normalno jeo. Ljudi iz našeg kraja će posvedočiti jer znaju moju borbu i sve što osećam prema njemu.

- Ja dođem ujutru u sedam, odem uveče u devet, samo da budem blizu njega, pitam dal je jeo, kako je, to svi znaju.

Cana završila u Hitnoj

Nakon teških porodičnih trenutaka, Cana priznaje da je počela da slabi, pa je zbog toga završila u Hitnoj pomoći.

- Pala sam u nesvest, srce je počelo da mi slabi i odvezli su me u Hitnu gde su me zbrinuli. Ničega se ne sećam. Oživljavali su me, srce je počelo da staje. Imam otvoren uput za bolnicu, potpisala sam da ne želim da dođem u bolnicu da bih došla ovde. Tog istog dana, Andrija je potpisao otpust da ne želi da leži u bolnici.

Prisetila se i njihovog poslednjeg razgovora.

- Kada sam razgovarala sa njim, rekao mi je: "Dušo, ne mogu više" ja sam mu rekla da se bori za nas. Rekao je da hoće da dođe kući da me zaštiti. To je bilo strašno. Ne znam da li će Bog njima oprostiti, ali znam da on neće. Rekao mi je: "Ja nisam Bog da praštam".

Nije prvi put da njegove ćerke nasrću na nju

Prema njenim rečima, problemi sa njegovim ćerkama nisu od juče.

- Dok smo bili u kući, ja sam ćutala zbog Andrije, on je to rešavao kako je znao dok je mogao. Kad nije mogao, mi smo se pokupili i otišli. Bilo je ranije problema, a on je u meni našao nešto što nije imao.

Izbacio ćerke iz bolničke sobe

Jednog dana smo došli u posetu sa prijateljima. Njima je rekao da hoće da ostane sa mnom, a ćerkama je rekao da izađu napolje. Rekla sam mu da ne radi to, da su to njegova deca. Izašle su, bio je strog. Kada se uspavao, ja sam i pored svega pokazala rukom da uđu unutra, da budu pored oca. Moje srce može mnogo da izdrži zbog njega, samo da mu bude dobro.

"Prokleta im kuća bila koju sam im ostavio"

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

- Kada se probudio, ponovo ih je izbacio. One su plakale u hodniku. Rekla sam mu: "Nemoj". Kazao mi je: "Jesam rekao nešto tebi? Ne. Stoji tu." Samo sam ćutala. Posle toga mi je rekao da je napravio veliku grešku. Ostavio im je kuću. Ja sam mu govorila da ostavi deci kuću. Mogla sam da budem veštica i babaroga, ali nisam. On je meni rekao: "Napravio sam veliku grešku. Prokleta im kuća bila koju sam im ostavio, i da je prodaju, svaki dinar." Rekla sam mu da ne priča tako. Rekao je da će sve biti drugačije ako ozdravi. Rekla sam mu da će sve to ostati njima, kako jeste, a mi ćemo biti na vikendici.

Ugovor o izdržavanju

Prema Caninim rečima, do ugovora o izdržavanju je došlo zato što je želela da Bajić bude siguran u njenu ljubav.

- Rekla sam mu: "Da bi ti bio siguran, dušo, u mene, želim to da uradim" - objašnjava Mala Cana, a potom objašnjava da Andrija smatra da je bio odličan otac - zaključila je Cana u razgovoru za Kurir, a prema njenim rečima, sada je jako razočaran.

Andrija o partnerki: Cana je meni desna ruka

Podsetimo, Andrija Bajić je u jednom od svojih ranijih intervjua za Kurir otvoreno govorio o vezi sa Malom Canom, ne krijući koliko mu znači i koliko su, kako je otkrio, skladan par:

- Cana je meni desna ruka, mi smo kao jedna osoba. Razumemo se u svemu. Mojoj deci u početku nije bilo prijatno zato što je tolika razlika u godinama, drugo zato što je došao neko na mesto njihove majke. Nije to tako jednostavno, ali su shvatile. Nas dvoje funkcionišemo fenomenalno. U potpunosti se slažemo, tu je za sve da mi pomogne, ja njoj isto tako. Poželeo bih i mladim i starijim parovima da žive kao mi. Ja sam srećan, ona isto, da li neko priča ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svako uređuje sebi život onako kako misli da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo.