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Zbog sportskih aktuelnosti, proslavljeni košarkaš i kapiten naše reprezentacije Nikola Jokić našao se u centru pažnje, a samim tim i njegova supruga Natalija Jokić koja ga je sa decom podržavala sa tribina.

Natalija se retko pojavljuje u javnosti, a mnogo njih ne zna čime se ona zapravo bavi.

Plata 100.000 dolara

Supruga našeg košarkaša studirala je psihologiju na Seminole State College-u u Americi. Diplomirala je, a potom i magistrirala na Metropolitan State University-u u Denveru. Budući da je postala profesionalka u svojoj oblasti, njena godišnja plata je oko 100.000 dolara, prenose američki mediji.

1/13 Vidi galeriju Natalija i Nikola Jokić Foto: Instagram / Natalija Jokić, Facebook / Natalija Jokić

Na društvenoj mreži Instagram Nataliju prati oko 80 hiljada ljudi. Njene objave su uglavnom porodične uspomene, ali i trenuci u kojima šalje veliku podršku Nikoli. Bez obzira na to što voli privatnost, ona neretko deli i male i velike uspehe porodice. Tako se na njenom profilu mogu naći slike sa veridbe iz 2020. godine, fotografije sa venčanja u Somboru, ali i rođenje ćerke u Denveru.

Stajling od 80.000 evra

Nataloija nije mogla da prođe neopaženo kada se nedavno pojavila na koncertu Magla benda.

Tada je još jednom pokazala da je dama svedenog, ali i te kako luksuznog stila. Jokićka je došla u elegantnoj crnoj odevnoj kombinaciji, a aksesoari koje je nosila, vrede čitavo bogatstvo.

Ukupna vrednost njenog stajlinga je oko 80.000 evra, što je vrtoglava cifra, a u toj vrednosti mogu se naći stan ili premium automobil. Ona je uvek važila za visoko stilizovanu damu. Naime, sat na njenoj ruci je bio prestižan, kao i nakit i dizajnerska torba.

Evo kako je tada izgledala:

00:26 Žena Nikole Jokića na koncertu Magla benda: Nataliju retko vidjamo u javnosti Izvor: MONDO

Cena sata koji je nosila vredi oko 35.000, narukvica sa pet motiva od sedefa i zlata iznosi oko 5.500 evra.

Druga narukvica bila je u visini od 15.000, a ona sa dijamantima dostiže čak 13.000. Dizajnerska torba, izuzetnog kvaliteta trentuno vredi oko 11.000 evra.

Letovali za 120 evra

Podsetimo, Nikola Jokić je letos posetio Crnu Goru, gde je uživao u odmoru posle naporne sezone.

Najbolji svetski košarkaš boravio je u Baru, gde je provodio vreme sa suprugom i prijateljima. Njegovo prisustvo izazvalo je pažnju u gradu na Crnogorskom primorju, a posebno među najmlađima.

1/35 Vidi galeriju Natalija Jokić Foto: Dado Đilas, Starsport, ATA images

Kako smo tada pisali, Jokić je prespavao u apartmanima iznad Bara, odakle se pruža predivan pogled na ovaj grad.

Prema navodima sajta za izdavanje nekretnina, ovaj apartman nudi prelepi pogled na vrt, kao i spoljašnji bazen i bar i nudi privatan parking. U okviru apartmana s klima-uređajem, nalaze se i odvojena spavaća soba, kupatilo i dnevna soba, a na raspolaganju je i TV s ravnim ekranom. Ipak, ono što je najzanimljivije je činjenica da noćenje u ovom objektu tokom jula i avgusta košta samo 120 evra, što je za Jokića i više nego simbolična cena kada se zna da mu je godišnja zarada više od 50 miliona dolara.

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