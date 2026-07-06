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Sukob između dve popularne pevačice, Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović, ponovo je u žiži javnosti i dobio je šokantan epilog nakon što je društvenim mrežama počeo da kruži video-snimak.

Naime, u javnost su isplivali kadrovi na kojima Jakov Jozinović navodno razmenjuje nežnosti sa devojkom koja je preslikana mlada zvezda iz Bosne i Hercegovine.

"Džejla Ramović treba da se izvini Aleksandri Mladenović"

1/6 Vidi galeriju U emisiji "Amidži šou" gostovala je folk pevačica Aleksandra Mladenović, koja je nevoljno govorila o svom privatnom životu. Foto: Pink

Tim povodom, bez dlake na jeziku oglasio se poznati voditelj Milan Milošević, koji je javno i bez zadrške stao u zaštitu svoje bliske prijateljice Aleksandre.

Milošević je uputio najbrutalnije reči na račun Ramovićeve, uporedio njihov status na estradi, te najavio da će preko svojih tajnih kanala i veza iz inostranstva do detalja ispitati šta je mlada pevačica radila van granica Balkana.

– Aleksandra Mladenović je moja veoma bliska prijateljica, volim je i prema njoj se uvek ponašam zaštitnički, bukvalno kao stariji brat. Što se tiče cele ove situacije i haosa koji je nastao, želim jasno da poručim – Aleksandra uopšte, ali apsolutno uopšte, nije bila u krivu! Smatram da Džejla Ramović pod hitno treba javno da se izvini Aleksandri za sve ono što je moja drugarica proživela, za svu onu torturu i linč koji je trpela na društvenim mrežama zbog njenih prepotentnih izjava. Pre svega, Aleksandra je njena starija koleginica, a kao drugo, njih dve uopšte ne mogu ni u jednom segmentu da se porede. Mladenovićeva je ozbiljna zvezda za Džejlu Ramović! Aleksandra intrigira javnost, puni klubove i medijski je aktivna od prvog trenutka kada se pojavila u takmičenju, oko nje je uvek neka energija i dešavanje, dok je Džejla, eto, napravila to što je napravila - opleo je Milan, pa nastavio:

"Detaljno ću ispitati u kakvim izdanjima su viđali Džejlu"

1/3 Vidi galeriju Džejla Ramović Foto: Kurir

- Ako je na tom snimku zaista ona – a meni lično liči stoprocentno da jeste – onda je to neoboriv dokaz da je Aleksandra sve vreme govorila čistu istinu. Te njene priče o tome kako "možeš da sakriješ vezu ako hoćeš" su obične priče za malu decu! Džejla je dugo boravila u inostranstvu, živela je u Španiji, pa su verovatno mislili da su tamo zaštićeni i da srpski mediji i paparaci neće ići da je jure po Evropi. Ali prevarili su se! Ja imam izuzetno bliske prijatelje u Meksiko Sitiju koji tamo provode po pola godine, pa ću ih baš detaljno ispitati da li su je viđali na plažama, u kakvim izdanjima i sa kim se sve kretala. Nema šanse da se sakrije. Što se mene tiče, Džejla jeste lepa devojka, kulturna je, lepo vaspitana i odgojena, to se vidi i to joj niko ne spori, ali je sa druge strane totalno bez harizme! To što je svojom izjavom priredila Aleksandri i njenoj porodici, to što su ti ljudi proživeli zbog nje je prava katastrofa. Najmanje što sada može da uradi jeste da izađe u medije i uputi jedno veliko, javno izvinjenje - bio je ozbiljan voditelj Elite.

Kurir.rs/Alo