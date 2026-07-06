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Sestra Asmina Durdžića, Minka, oglasila se za jedne medije nakon što je Maja Marinković i na njen račun protekle subote iznela teške optužbe. Onda, podsetimo, došlo je bilo do žestoke svađe između nje i Durdžića, nakon koje su bili i raskinuli.

Minka nije prećutala

Marinkovićeva je pred svim zadrugarima, ali i naočigled publike, Minku nazvala promiskuitetnom, te istakla da joj je "sam Asmin govorio najgore moguće stvari o Minki", koju je optužio da je "laka, te da često menja intimne partnere".

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Maja je psovala Asmina, članove njegove porodice, govorila kako Alibabin otac Mustafa "opšti sa sopstvenom ćerkom", pa je zadrugar tako, besan, raskinuo s njom, a najmilijima poručio "da ga se slobodno odreknu preko novina ukoliko se budu pomirili". Nekoliko sati kasnije, međutim, usledilo je pomirenje - ozvaničeno intimnim odnosom.

Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Da bi Maja mogla da me povredi, morala bi da ima bilo koju ulogu u mom životu - kazala je najpre za "Pink.rs", a onda dodala da ju je brat veoma razočarao: Asmin me je kao brat i muškarac koji bi trebalo da zaštiti svoju porodicu jako razočarao - jasna je bila ona.

Mevlida žestoko o Maji

Podsetimo, Mevlida nije štedela reči na račun sinovljeve izabranice.

- Ne interesuje me šta komentarišu učesnici "Elite" koji nemaju ni zanimanje, ni odgoj, ni karakter, a čast im je nepoznanica. Ne samo Maja, nego niko. Dovoljno smo se pristojno ophodili prema najvećem ološu u Evropi kojem je Elita i nemoral jedino sredstvo da preživi - bez dlake na jeziku govori Asminova majka o Maji, a potom je prokomentarisala njihov odnos.

- Uopšte me ne interesuje šta će da joj oprašta i koliko dugo. A Minka je dama koja je živela sa jednim čovekom i koji je otišao drugoj mladoj ženi. Minka je svoj život posvetila svojim dvema ćerkama i malo koja žena da joj je dorasla. Ja živim sa jednim čovekom celi život i ne pada mi na pamet da se spuštam raspravom na nivo žena koje ni ne znaju s kim su sve bile - objasnila je Asminova majka.

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23:30
STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV