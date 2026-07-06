"RAZOČARAO ME JE KAO BRAT I MUŠKARAC!" Oglasila se sestra Asmina Durdžića
Sestra Asmina Durdžića, Minka, oglasila se za jedne medije nakon što je Maja Marinković i na njen račun protekle subote iznela teške optužbe. Onda, podsetimo, došlo je bilo do žestoke svađe između nje i Durdžića, nakon koje su bili i raskinuli.
Minka nije prećutala
Marinkovićeva je pred svim zadrugarima, ali i naočigled publike, Minku nazvala promiskuitetnom, te istakla da joj je "sam Asmin govorio najgore moguće stvari o Minki", koju je optužio da je "laka, te da često menja intimne partnere".
Maja je psovala Asmina, članove njegove porodice, govorila kako Alibabin otac Mustafa "opšti sa sopstvenom ćerkom", pa je zadrugar tako, besan, raskinuo s njom, a najmilijima poručio "da ga se slobodno odreknu preko novina ukoliko se budu pomirili". Nekoliko sati kasnije, međutim, usledilo je pomirenje - ozvaničeno intimnim odnosom.
- Da bi Maja mogla da me povredi, morala bi da ima bilo koju ulogu u mom životu - kazala je najpre za "Pink.rs", a onda dodala da ju je brat veoma razočarao: Asmin me je kao brat i muškarac koji bi trebalo da zaštiti svoju porodicu jako razočarao - jasna je bila ona.
Mevlida žestoko o Maji
Podsetimo, Mevlida nije štedela reči na račun sinovljeve izabranice.
- Ne interesuje me šta komentarišu učesnici "Elite" koji nemaju ni zanimanje, ni odgoj, ni karakter, a čast im je nepoznanica. Ne samo Maja, nego niko. Dovoljno smo se pristojno ophodili prema najvećem ološu u Evropi kojem je Elita i nemoral jedino sredstvo da preživi - bez dlake na jeziku govori Asminova majka o Maji, a potom je prokomentarisala njihov odnos.
- Uopšte me ne interesuje šta će da joj oprašta i koliko dugo. A Minka je dama koja je živela sa jednim čovekom i koji je otišao drugoj mladoj ženi. Minka je svoj život posvetila svojim dvema ćerkama i malo koja žena da joj je dorasla. Ja živim sa jednim čovekom celi život i ne pada mi na pamet da se spuštam raspravom na nivo žena koje ni ne znaju s kim su sve bile - objasnila je Asminova majka.