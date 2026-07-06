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Pevačica Marina Tadić je u 36. godini dobila ćerku Veru, a sada je zajedno sa njom raznežila svoje pratioce na društvenim mrežama.

Naime, pevačica je dovela ćerku na letovanje, te je podelila zajedničke momente sa plaže. Mnogi su se oduševili kada su videli koliko je naslednica porasla.

Na podeljenim fotografijama vidi se kako majka i ćerka, obučene u letnju odoru, ruku pod ruku silaze ka čistom moru i uživaju u zajednički provedenom vremenu.

Foto: Printscreen Instagram

Vera je u jednom momentu preuzela i ulogu fotografa, te je fotografisala svoju ponosnu majku dok je sedela na ljuljašci u kafiću na moru.

Ovi porodični prizori privukli su veliku pažnju javnosti, a pozitivni komentari samo su se nizali.

Koliko godina ima Marina Tadić?

Inače, Marina Tadić je proslavila rođendan pre nekoliko dana, tada je i podelila je slavljeničku fotografiju sa svojim pratiocima na Instagramu. Dok je pozirala, Marina nije skidala osmeh sa lica. Bila je vidno srećna i ispunjena dok je stajala pred rođendanskom tortom.

1/7 Vidi galeriju Marina Tadić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Nemanja Balušević

U kratkom videu u centru pažnje našla se jarkožuta torta, ukrašena šarenim svećicama koje su otkrivale broj 43, godine koje popularna pevačica nosi sa neverovatnom lakoćom. Ubrzo su usledile brojne čestitke vernih fanova i kolega sa estrade, dok su se na društvenim mrežama nizali komentari da izgleda najmanje deset godina mlađe nego što zapravo jeste.

Mnogi su komentarisali njen negovani izgled i bili saglasni u tome da što je starija, to više sija.

Ko je njen suprug?

Pevačica se trudi da privatni život drži podalje od očiju javnosti, a njen suprug Uroš ne voli medijska eksponiranja.

1/9 Vidi galeriju Marina Tadić Foto: Printscreen Instagram

Marina Tadić retko kada u javnosti pokazuje supruga, koji je po zanimanju advokat, pa mnogi ni ne znaju kako on izgleda. Ipak, pevačica je nedavno na svom Instagram profilu napravila izuzetak i sa pratiocima podelila nekoliko njihovih zajedničkih fotografija.

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