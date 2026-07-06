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Iako se često misli da je posao pevača na svadbama ispunjen samo dobrom atmosferom i debelim honorarima, surova istina neretko izgleda potpuno drugačije. Poznata pevačica Goca Lazarević doživela je pravu dramu pod šatrom kada je pretrpela fizički nasrtaj i stravično poniženje pred stotinama ljudi.

Goca je otvorila dušu i ispričala jezivu scenu koju ni dan-danas ne može da zaboravi. Sve se odigralo na jednom veselju u Petrovcu na Mlavi, gde je pevačica tek pristigla na zakazani nastup oko pet popodne.

1/6 Vidi galeriju Goca Lazarević na koncertu Saše Matića Foto: Kurir, Jakov Milošević

"Kada sam ušla pod šatru prišao mi je jedan čovek, za koga nisam znala ko je, i počeo da me vuče za rukav prema vrhu sofre, tako da sam se saplitala", prisetila se pevačica ovog nemilog događaja, prenosi Blic.

Prava drama usledila je kada ju je nepoznati muškarac dovukao do glavnog stola za kojim su sedeli mladenci i najvažniji gosti. Bez imalo srama joj je naredio: „Hajde, penji se na sto!“.

Goca je, međutim, zadržala dostojanstvo i odbila da se povinuje ovom bahatom zahtevu, odgovorivši mu drsko da ona to ne radi.

Ono što je usledilo ostavilo je sve u šoku! Pobesneli gost ju je tada brutalno gurnuo i počeo da urla na sav glas: "Oterajte je kući!".

"Pogledala sam ga i počela da trčim između redova plačući", ispričala je nedavno naša zvezda kroz kakvu je agoniju prošla.

Čovek bio u alkoholisanom stanju

Kako se ubrzo ispostavilo, čovek koji ju je bez reči "dobar dan" vukao "kao vreću" bio je, niko drugi do - mladoženjin deda, koji je bio u vidno alkoholisanom stanju!

Ovde živi Goca Lazarević:

1/4 Vidi galeriju Sve odiše luksuzom Foto: Pritnscreen/TV Pink

Videvši da su stvari potpuno izmakle kontroli, šef orkestra i ostali muzičari su brže-bolje potrčali za uplakanom Gocom u pokušaju da je ubede da ostane. Muzičari su čak pokušali da opravdaju ovaj neviđeni skandal objašnjavajući joj da je penjanje po stolovima i klupama "normalna pojava" na takvim slavljima.

"To radim jedino za džabe"

Goca je ostala dosledna sebi i svojim principima, te je poslala snažnu poruku.

"Ja sam se nekoliko puta popela na sto, ali zato što sam ja to htela. Meni ne može niko da naredi da se penjem na sto i to ne dozvoljavam nikome. Ne postoji novac za koji ću da se penjem. To radim jedino za džabe", jasna je bila Goca.