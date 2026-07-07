Slušaj vest

Legendarni pevač narodne muzike Andrija Bajić primljen je u ponedeljak na Vojnomedicinsku akademiju zbog srčane dekompenzacije, odnosno akutnog pogoršanja srčanog popuštanja. Nakon prijema, zadržan je na Odeljenju urgentne interne medicine – jedinici intenzivne nege, gde je pod stalnim nadzorom lekara.

Mala Cana, koja je doživela agoniju jer su je pevačeve ćerke izbacile iz bolničke sobe, za medije progovorila o odnosu sa njegovim ćerkama od kojih je mlađa, kao i o podeli imovine.

Iako su Andrija i Mala Cana nedavno tvrdili da su njegove ćerke prihvatile njihovu ljubav, pevačica sada kaže drugačije.

- Mi smo lagali da je sve u redu, ali nije. Sada u bolnici nije prvi put da me je njegova ćerka napala i skočila na mene da me bije. Istina je da sam ja Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili - otkrila je za "Blic".

- Mi smo pobegli od njih u Devojački bunar, zato smo se i sklonili iz Beograda zbog njih. Sada, kada je Andrija završio u bolnici, ja sam kao žena imala prava da uđem u posete, a one su govorile lekarima da sam ja lažna žena, da nisam svesna šta me čeka. Pričale su kako sam falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju - rekala je Cana.

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

Nije prvi put da njegove ćerke nasrću na nju

Prema njenim rečima, kako je ispričala za Kurir, problemi sa njegovim ćerkama nisu od juče.

- Dok smo bili u kući, ja sam ćutala zbog Andrije, on je to rešavao kako je znao dok je mogao. Kad nije mogao, mi smo se pokupili i otišli. Bilo je ranije problema, a on je u meni našao nešto što nije imao - rekla je za Kuriri.

Izbacio ćerke iz bolničke sobe

- Jednog dana smo došli u posetu sa prijateljima. Njima je rekao da hoće da ostane sa mnom, a ćerkama je rekao da izađu napolje. Rekla sam mu da ne radi to, da su to njegova deca. Izašle su, bio je strog. Kada se uspavao, ja sam i pored svega pokazala rukom da uđu unutra, da budu pored oca. Moje srce može mnogo da izdrži zbog njega, samo da mu bude dobro.

"Prokleta im kuća bila koju sam im ostavio"

- Kada se probudio, ponovo ih je izbacio. One su plakale u hodniku. Rekla sam mu: "Nemoj". Kazao mi je: "Jesam rekao nešto tebi? Ne. Stoji tu." Samo sam ćutala. Posle toga mi je rekao da je napravio veliku grešku. Ostavio im je kuću. Ja sam mu govorila da ostavi deci kuću. Mogla sam da budem veštica i babaroga, ali nisam. On je meni rekao: "Napravio sam veliku grešku. Prokleta im kuća bila koju sam im ostavio, i da je prodaju, svaki dinar." Rekla sam mu da ne priča tako. Rekao je da će sve biti drugačije ako ozdravi. Rekla sam mu da će sve to ostati njima, kako jeste, a mi ćemo biti na vikendici.

1/4 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

O incidentu sa ćerkama

Prema njenim tvrdnjama za Kurir, tokom boravka u bolnici došlo je i do incidenta sa Andrijinim ćerkama.

- Doživela sam fizičko nasilje ispred bolničkog odeljenja od strane njegovih ćerki. To se dogodilo pred njim. Vikao je i dozivao ih imenima da me ne udaraju, da me puste. Pokušavale su da me izbace iz sobe. Nije me sramota to da kažem, jer sam već to rekla i policiji. Kada sam videla da gubim njegovu blizinu, uhvatila sam se za njegov krevet, vikala sam da me puste da budem pored mog muža. Klele su se da će da nas rasture. On je čak uradio i ugovor o izdržavanju, da bi se zaštitio. Čovek koji ima tri ćerke, imao je izbor da bira.

- Ne znam šta je bio razlog nasilja. Njegova srednja ćerka mi je govorila svašta. Nek im je na čast. Sud će odraditi svoje. Bog će odraditi svoje, svakome neka sudi onako kako jeste. Meni je jedino žao što je on to video. Andrija je verovao njima da su one mene prihvatile. Ubeđivale su ga da su me prihvatile. Tog dana nisu rekle razlog. Nekoliko dana ranije su mi se klele da su ranije mislile da sam sa njim samo iz interesa, a onda su kao shvatile da to nije tako, ali ipak se dogodilo nasilje.