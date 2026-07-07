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Hrvatska pevačica Maja Šuput (46) nosi s razlogom titulu jedne od najbogatijih balkanskih pevačica zahvaljujući uspešnom poslovanju njenih firmi. Ona u poslednje vreme privlači veliko interesovanje javnosti i zbog privatnog života, a nedavno je raskinila sa 19 godina mlađim partnerom.

Maja je sad na društvenoj mreži Instagram pokazala da i nakon raskida uživa i živi punim plućima. Pevačica je spakovala kofere i otišla u Marbelju odakle se oglasila.

Maja je pozirala u belom kupaćem kostimu dok je oko stomaka imala lančić, a ljudi nisu mogli da veruju kako pevačica izgleda u petoj deceniji.

1/9 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagam

O raskidu sa mlađim dečkom

Veza Maje Šuputa i 19 godina mlađem Šimeta Eleza privlačila je dosta pažnje i izazivala reakciju javnosti. Oni su se upoznali tokom snimanja spota, a govoreći o raskidu ona nije želela da otkrije puno detalja.

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Firme ostvarile ogroman profit