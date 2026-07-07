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Hrvatska pevačica Maja Šuput (46) nosi s razlogom titulu jedne od najbogatijih balkanskih pevačica zahvaljujući uspešnom poslovanju njenih firmi. Ona u poslednje vreme privlači veliko interesovanje javnosti i zbog privatnog života, a nedavno je raskinila sa 19 godina mlađim partnerom.

Maja je sad na društvenoj mreži Instagram pokazala da i nakon raskida uživa i živi punim plućima. Pevačica je spakovala kofere i otišla u Marbelju odakle se oglasila.

Maja je pozirala u belom kupaćem kostimu dok je oko stomaka imala lančić, a ljudi nisu mogli da veruju kako pevačica izgleda u petoj deceniji.

Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagam

O raskidu sa mlađim dečkom

Veza Maje Šuputa i 19 godina mlađem Šimeta Eleza privlačila je dosta pažnje i izazivala reakciju javnosti. Oni su se upoznali tokom snimanja spota, a govoreći o raskidu ona nije želela da otkrije puno detalja.

Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Firme ostvarile ogroman profit

Podsetimo, Maja Šuput našla se na listi jedne od najbogatijih pevačica nakon što su 2022. godine njene firme ostvarile promet od 5,9 miliona kuna što iznosi više od 92 miliona dinara.

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