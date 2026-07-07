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Poznati beogradski bračni i biznis par koji je napravio imperiju u Švajcarskoj - Filip i Madlena Cepter imaju usvojenu ćerku Emu, što zna jako malo ljudi u Srbiji. Ema, koja je u Londonu završila psihologiju, važi za veliku ljubiteljku umetnosti, a njen upečatljiv modni stil osigurao joj je armiju pratilaca na mrežama.

Takođe, na osnovu njenih fotografija na Instagramu može se zaključiti da voli putovanja, a da su joj egzotične destinacije omiljene.

Inače, zanimljivo je i da je vila na Dedinju koja je u vlasništvu njenih roditelja dobila ime po njoj, a Filip i Madlena svojevremeno su, davne 2000. objavili na najlepši mogući način vest da je malena Ema postala član njihove porodice.

Foto: Privatna arhiva

Madlena je jednom prilikom govorila o braku sa Filipom i otkrila kako je došlo do toga da usvoje ćerku.

- Nemojte me shvatiti pogrešno, ali brak bez dece nije ograda u pustinji. Brak je sveta institucija u kojem se, ujedinjenjem muškarca i žene, postiže harmonija koja je sama po sebi kvalitet. Deca ga čine lepšim, ali ne donose smisao, on je u nama samima - rekla je Madlena jednom prilikom.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo – rekla je Madlena svojevremeno.

Inače, Madlena dugi niz godina živi u Monaku, ali je isto "svoj na svome" i u Parizu, Beču, Milanu... iako joj je u srcu rodni Beograd. Njen suprug, urođenom energijom i velikom poslovnom kreativnošću, izgradio je svojevrsnu imperiju biznisa na svetskom nivou, dok je Madlena ugradila celu sebe u kulturno-umetničko stvaralaštvo u Srbiji.

Bivša profesorka književnosti, odnegovana u porodici u kojoj se cenila umetnost i u kojoj su međusobna ljubav i ljudskost bile osnovne vrline, našla je u Filipu čoveka istih humanih poriva.

1/6 Vidi galeriju OVAKO IZGLEDA ĆERKA NAJBOGATIJEG SRPSKOG PARA: Filip i Madlena Cepter Emu su usvojili i pružili joj sve - UŽIVA U LUKSUZU!(FOTO) Foto: Printscreen/Instagram

– Tu nit prepoznajem u svojim porodičnim korenima. Još od detinjstva sam volela da drugima pričinim radost i, kao i uvek, u tome sam imala podršku moje drage majke. Najvažnije je moći saosećati. S vremenom je to postala moralna matrica mog odnosa prema ljudima. Imala sam sreću da u svom suprugu pronađem čoveka koji u sebi nosi iste moralne vrednosti. A život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo – rekla je jednom prilikom Madlena Cepter za "Story".

"Imali smo seosko venčanje"

Filip i Madlena su se upoznali u ranoj mladosti, a sudbinski susret odigrao se u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, 1972. godine. Svojevremeno je supruga biznismena govorila o njihovoj svadbi.