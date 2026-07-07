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Lara Čolić, mlađa ćerka Zdravka Čolića, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama. Naslednica jednog od najvećih muzičkih imena na ovim prostorima objavila je novu seriju fotografija koje su za kratko vreme izazvale brojne reakcije njenih pratilaca.

Lara je pozirala u upečatljivoj modnoj kombinaciji sa čipkanim detaljima i halterima, dok su pojedini delovi stajlinga bili izrađeni od providnog materijala. Jedna od fotografija nastala je ispred ogledala u toaletu, a upravo je taj kadar izazvao najveću pažnju na Instagramu.

Objava je ubrzo prikupila veliki broj lajkova i komentara, a pratioci nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda i stila.

„Devojko, goriš“, „Au, ludilo“, „Imaš ono nešto“, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

1/4 Vidi galeriju Lara Čolić Foto: Printscreen/Instagram

Čola priznao: "Očekivao bih više od ćerki"

Zdravko Čolić je, podsetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima izneo detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno.