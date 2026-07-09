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Mina Kostić neretko govori o privatnom životu, a jednom prilikom je u podkastu Bokija 13 govorila i o svom poreklu.

Pevačica je pričala o svojoj porodici, te je progovorila o roditeljima i korenima.

"Nemam ništa romsko"

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.

- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.

- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.

- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.

- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.

Foto: PrinScreen/Youtube

Nedavno izašla iz bolnice

Mina Kostić nedavno je napustila zdravstvenu ustanovu "Laza Lazarević" u pratnji svog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera i njenim bratom.

Kako je Kurir nedavno pisao, oporavak je tekao u dobrom smeru, zbog čega su lekari doneli odluku da pevačica nastavak lečenja sprovede van bolničkih uslova.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen/Paparaco lov

Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare.

"Bila je potpuno slomljena"

Podsetimo, pevačici je u "Lazu Lazarević" dovela policija u policijskim kolima, zbog agresivnog ponašanja, a taj dan je dva puta odbila pomoć Hitne pomoći, koju su pozvale komšije.

Prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena.

Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - pričao je izvor nedavno.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Kasper o Mininom problemu

Mane Čuruvija Kasper, koji inače živi u Americi, stigao je u Beograd čim je saznao gde je Mina nalazi. On se oglasio na svom Instagram nalogu i poručio da je uz pevačicu i moli za privatnost.

- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Danas smo se videli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu. Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti - naveo je Kasper.