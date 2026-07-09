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Dara Bubamara uživa u ljubavi sa svojim partnerom, koji je od nje mlađi čak 20 godina, a par se trudi da maksimalno iskoristi svaki zajednički trenutak. Oni su nedavno uživali za sve pare na Mikonosu, a sada borave u Crnoj Gori.

Odmor u Crnoj Gori

Naš paparaco uspeo je da uslika Daru i njenog dečka u trenucima kada se uopšte nisu nadali kamerama. Par je odlučio da izađe na romantičnu večeru u kasnim satima. Golupčići su uživali u specijalitetima i dobrom vinu, sve vreme nešto pričajući i smeškajući se. Nešto kasnije pridružili su im se i prijatelji, s kojima su nastavili opušteni razgovor.

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Foto: Privatna arhiva

U jednom trenutku počela je da svira i živa muzika u restoranu, a kako su ostali gosti videli da je tu i Dara, zamolili su je da nešto otpeva uživo. Ona je molbu prihvatila i sve razgalila svojim starim hitom "Zidovi". Pevačica je za večeru s dečkom obula crnu haljinu na bretele, dok je njen partner izabrao košulju u tamnoj boji.

Inače, u medijima se šuška da je Dara u drugom stanju, a tračeve je dodatno podgrejala i sama pevačica, koja je u razgovoru sa voditeljem Božom Dobrišom spomenula da joj kasni ciklus. Kada ju je on upitao da li je možda trudna, ona se samo zagonetno osmehnula.

Dara sa dečkom Foto: Privatna arhiva

- Je l' ste pričali o svadbi? - upitao je voditelj.

- Pa, ne znam - odgovorila je Dara.

- Daro, možda se i ti udaš ovog leta, nikad se ne zna - dodao je Dobriša.

- Kasni mi - ko iz topa je odgovorila pevačica.

- Daro, da nisi trudna, crna Daro? - šokirao se Božo.

- Jao, Bože! Šta ja pričam? - zapitala se na kraju pevačica.

Podsetimo, Dara je nedavno predah od napornog radnog vikenda potražila i na Sardiniji, luksuznom italijanskom ostrvu.

Ne kriju se

Ona je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije, gde su pred svima razmenili sočan poljubac.

- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana - otkrila je tada Dara i dodala da su započeli i zajednički život, ističući da njen partner "vozi njihov auto".

- Mi uživamo svaki dan. Da li ću se opet ostvariti kao majka? Bog sve diktira, baš kao i sve ostale situacije u mom životu - rekla je Novosađanka.

Dara Bubamara i dečko Foto: Paparaco Lov

Kurir.rs

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 Dara Bubamara sa dečkom:

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Dari dečko otvorio vrata, pa se poljubili: Pevačica pokazala dečka, više se ne kriju Izvor: MONDO/Đorđe Milošević