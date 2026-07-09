UHVATILI SMO DARU BUBAMARU SA 20 GODINA MLAĐIM DEČKOM! Ne odvaja se od dragog, uživaju za sve pare u luks restoranu - Evo šta su radili dok svi bruje o trudnoći
Dara Bubamara uživa u ljubavi sa svojim partnerom, koji je od nje mlađi čak 20 godina, a par se trudi da maksimalno iskoristi svaki zajednički trenutak. Oni su nedavno uživali za sve pare na Mikonosu, a sada borave u Crnoj Gori.
Odmor u Crnoj Gori
Naš paparaco uspeo je da uslika Daru i njenog dečka u trenucima kada se uopšte nisu nadali kamerama. Par je odlučio da izađe na romantičnu večeru u kasnim satima. Golupčići su uživali u specijalitetima i dobrom vinu, sve vreme nešto pričajući i smeškajući se. Nešto kasnije pridružili su im se i prijatelji, s kojima su nastavili opušteni razgovor.
U jednom trenutku počela je da svira i živa muzika u restoranu, a kako su ostali gosti videli da je tu i Dara, zamolili su je da nešto otpeva uživo. Ona je molbu prihvatila i sve razgalila svojim starim hitom "Zidovi". Pevačica je za večeru s dečkom obula crnu haljinu na bretele, dok je njen partner izabrao košulju u tamnoj boji.
Inače, u medijima se šuška da je Dara u drugom stanju, a tračeve je dodatno podgrejala i sama pevačica, koja je u razgovoru sa voditeljem Božom Dobrišom spomenula da joj kasni ciklus. Kada ju je on upitao da li je možda trudna, ona se samo zagonetno osmehnula.
- Je l' ste pričali o svadbi? - upitao je voditelj.
- Pa, ne znam - odgovorila je Dara.
- Daro, možda se i ti udaš ovog leta, nikad se ne zna - dodao je Dobriša.
- Kasni mi - ko iz topa je odgovorila pevačica.
- Daro, da nisi trudna, crna Daro? - šokirao se Božo.
- Jao, Bože! Šta ja pričam? - zapitala se na kraju pevačica.
Podsetimo, Dara je nedavno predah od napornog radnog vikenda potražila i na Sardiniji, luksuznom italijanskom ostrvu.
Ne kriju se
Ona je nedavno u javnosti pokazala svog novog, mlađeg dečka, koji ju je dopratio na snimanje emisije, gde su pred svima razmenili sočan poljubac.
- Dovezao me, otvorio vrata i poljubio. Mi se ne krijemo, samo ne želimo da se eksponiramo. Moj dečko i ja smo zajedno godinu dana - otkrila je tada Dara i dodala da su započeli i zajednički život, ističući da njen partner "vozi njihov auto".
- Mi uživamo svaki dan. Da li ću se opet ostvariti kao majka? Bog sve diktira, baš kao i sve ostale situacije u mom životu - rekla je Novosađanka.
Kurir.rs
Dara Bubamara sa dečkom: