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Aleksandra Prijović, koja je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog pesama s novog albuma "Bol i alkohol", koje imaju milionske preglede, nekoliko puta dosad je u intervjuima isticala da je najveću podršku, pre supruga Filipa, imala od majke Borke Mihajlović.

Borka je i sama pevačica, pa je jasno da je Aleksandra i lepotu i talenat nasledila upravo od nje.

Foto: TikTok

Aleksandrina majka je nedavno usijala mreže slikama u bikiniju tokom odmora sa partnerom Fahrudinom, a sada je u centru pažnje jedan novi snimak. Na njemu se vidi Borka dok peva u jednoj kafani, a gosti je čašćavaju novčanicama od 50 evra.

Ispod objave usledilo je mnoštvo komentara, a mnogi su Borku pohvalili što se i dalje ne libi da peva po privatnim veseljima, iako ima ćerku, koja je trenutno jedna od najpopularnijih pevačica u regionu.

Inače, Borka već godinama uživa u skladnoj ljubavi sa svojim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Par je nedavno odlučio da vreli letnji period provede na moru, odakle su se oglasili zajedničkom fotografijom sa plaže.

Na selfiju koji je Borka podelila na društvenim mrežama ona pozira sa žutim šeširom i naočarima za sunce, dok Fahrudin sedi tik uz nju u beloj majici.

1/4 Vidi galeriju Borka Mihajlović Foto: TikTok

Borka, koja se od Aleksandrinog oca Nedeljka razvela još dok je ona bila devojčica, danas sa lica ne skida osmeh, a povod je kolega sa kojim je u srećnoj emotivnoj vezi.

Foto: Printscreen

Kurir.rs

Aleksandra Prijović: