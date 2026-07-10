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Dunja Ilić podelila je putem Instagrama da je otvorena za sve vrste saradnje i slanje svojih eksplicitnih fotografija po promo ceni.

Pevačica je putem zvaničnog profila objavila svoju vrelu fotografiju bez veša, dok je preko obukla samo mrežastu providnu haljinu. Ambijent je upotpunila crvenim svetlima, a zatim se obratila svojim pratiocima.

Foto: Printscreen/Instagram

- Ako želite sličan kontent po promo ceni, javite se u DM, odgovoriću svima do sutra - napisala je u opisu fotografije.

Nakon toga Dunja je podelila prepisku sa jednim klijentom kako bi pokazala da nema nikakve prevare i da je reč o pouzdanom poslu.

- Kao što rekoh, sve je pošteno. Uplata, pa slike. Ni manje ni više i nikakve recencije bez pitanja, naravno - napisala je pevačica uz prepiske sa klijentom.

1/4 Vidi galeriju Dunja Ilić Foto: Printscreen/Instagram

- Zbog toga što je mnogo vas zakasnilo, za slike ću pružiti šansu još četvorici. Sad idem da spavam. Kad se probudim, ko najbrže uplati, njemu slike - napisala je na kraju Ilićeva.

Inače, ovo nije prvi put da Dunja intrigira javnost. Ona je nedavno izjavila kako ju je život sa 34 godine već smorio i time šokirala javnost.

- Ja se smorila sa 34. Može još desetak godina. Čuj, besmrtnost, samo ti uživaj, besmrtni - napisala je ona tada.

Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Dunja Ilić za Kurir: