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Pevačica Marija Mikić letnje dane provodi na crnogorskom primorju, gde je spojila posao i uživanje sa porodicom. Paparaco Kurira uslikao je popularnu pevačicu tokom opuštene šetnje šetalištem u Herceg Novom. I ako je bila bez šminke i u potpuno opuštenom stajlingu nismo mogli, a da ne primetimo da je Marija svoj izgled dovela do savršenstva.

Za ovu priliku je odabrala ležernu letnju kombinaciju koja je dodatno istakla njenu vitku figuru, dok je sve vreme bila nasmejana i posvećena svojim mališanima. Posebnu pažnju prolaznika privukla su njena deca, koja su bila obučena u identične modne kombinacije. Iako su u pitanju sin i ćerka, koji su inače irski blizanci, njima su bili usklađeni stajlinzi pa su izazvali brojne simpatije, gde su mnogi sa osmehom komentarisali koliko skladno i slatko izgledaju kao porodica.

1/6 Vidi galeriju Paparaco Marije Mikić u Crnoj Gori Foto: Kurir

Pevačica je svaki slobodan trenutak iskoristila da uživa sa naslednicima, a šetnja uz more bila je prilika za predah između brojnih poslovnih obaveza koje je očekuju tokom leta.

Razlog zbog kog će Marija gotovo ceo jul provesti u Crnoj Gori jesu brojni zakazani nastupi širom primorja. Kako ima gust raspored, odlučila je da mesec provede na obali, kako bi istovremeno mogla da bude uz svoju decu i bez stresa stigne na sve nastupe koji su unapred ugovoreni.

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Pritnsceen/Instagram