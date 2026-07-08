NIKO NIJE ZNAO DA JE OVAJ POZNATI FUDBALER BRAT MILICE PAVLOVIĆ! Sa suprugom pevačicom čeka blizance nakon 17 godina borbe
Nakon dugih 17 godina borbe za potomstvo, nekadašnja učesnica "Zvezda Granda", pevačica Silvija Nedeljković i njen suprug, bivši fudbalski golman Saša Stamenković, sa nestrpljenjem iščekuju rođenje blizanaca. Ove radosne vesti posebno su usrećile njihove prijatelje i javnost, a prve trudničke fotografije budućih roditelja sa ponosom je podelila pevačica Milica Pavlović.
Gostujući u "sportcast" podkastu, supružnici su otvoreno govorili o svojoj ljubavi, karijerama i iščekivanju prinova, ali su iskoristili priliku da otkriju i jedan zanimljiv detalj koji javnosti do sada nije bio poznat. Naime, otkriveno je da je Saša Stamenković zapravo brat Milice Pavlović.
Kada je voditelj podkasta napomenuo da bi voleo da mu Milica bude sledeća gošća, Silvija je otkrila ovu porodičnu vezu, rekavši da će mu Saša to srediti jer mu je ona sestra. Saša se na to nadovezao kroz šalu da sada uče Miličine tekstove jer je ona aktuelna, iako joj je Silvija nekada pevala "Đurđevdan".
"Ona mu je sestra"
Kada je voditelj rekao da će mu on "završiti" da mu Milica bude sledeća gošća, Silvija je otkrila:
- On će to da ti sredi, to mu je sestra. Ja ću da ti završim - rekla je Silvija.
Kada je reč o imenima za blizance, ponosni roditelji već imaju jasne planove. Za sina su sigurni da će se zvati Boško, po Sašinom dedi, te ga već nazivaju svojim malim božijim darom. Odluka o imenu za devojčicu još uvek nije konačna, a Silvija je priznala da se lome između imena Neva i Staša. Saša je kroz osmeh dodao da bi njemu najviše odgovaralo da se ćerka zove.
Uspešna borba
Silvija je nedavno otvoreno govorila o borbi za potomstvo:
- Upravo te ta vera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se pre dve godine desilo da sam mislila dva, tri meseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dve noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze lekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura napred. ne treba da se odustaje. Nažalost to je sastavni deo naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vera da ne treba odustajati. Treba verovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju- rekla je ona za Blic nedavno.