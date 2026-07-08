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Sukob između Kristine Kije Kockar i Anabele Atijas i dalje privlači veliku pažnju javnosti. Nakon što je prethodnih dana komentarisala slabu posećenost Anabelinog nastupa u Zrenjaninu, Kija se ponovo oglasila na Instagramu i dodatno podgrejala celu priču.

Objasnila je zbog čega je odlučila da se još jednom oglasi, ističući da su mnogi pogrešno protumačili njenu prethodnu objavu.

Prazan nastup svako doživi. 'Ajde ispočetka: Jako je ružno da se govori bilo kojoj ženi da je jalova! To je bila poenta objave. Prazan nastup u mom gradu se desio - napisala je Kija.

1/5 Vidi galeriju Anabela Atijas i Kija Kockar Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen, Boba Nikolić

Potom se osvrnula i na pitanje zbog čega je oprostila Anabelinoj ćerki Luni Đogani, koja je svojevremeno bila u vezi sa Slobom Radanovićem dok je on još bio u braku sa Kijom.

- Kad neko kaže sopstvenoj ćerki da je "ološ, g**no i kučka", i to javno na TV... A ni privatno nije baš lepo. I zašto sam maloj oprostila? Šta onda Kija Kockar koja je njima "učinila zlo" (samo u snu) da očekuje? - napisala je ona, uz objavu koju je ispratila pesmom "Karma".

Kija ne prihvata Anabelino izvinjenje

Podsetimo, Kija je prethodno objavila snimak sa Anabelinog nastupa u Zrenjaninu, aludirajući na mali broj posetilaca i poručila da su organizatori "zaboravili" da je Zrenjanin njen rodni grad.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

Uz to je podelila i stari video u kojem Anabela govori o njenoj navodnoj neplodnosti, naglašavajući da upravo taj deo smatra suštinom cele priče.

"Očigledno se nisam školovala, volela bih da nešto naučim od nje. Ona se iznervirala zbog Macine priče da ne može da ima decu, a ja se sećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova", pričala je Anabela ranije o Kiji na Pinku.