HRVATI ŠOKIRANI DESINGERICOM! Ono što je uradio momku tokom nastupa ostavilo sve u šoku, ima i VIDEO
Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, ponovo je u centru pažnje. Naime, reper je sinoć nastupio u jednom popularnom klubu u Vodicama i priredio je još jedan kontroverzan performans.
Kao i prošle godine u Našicama, Desingerica je usred koncerta uzeo mašinicu za šišanje i počeo da šiša glavu jednom mladiću iz publike.
Snimak je objavljen na Fejsbuk stranici „Uzavreli poeta“ i brzo je izazvao veliki broj komentara.
Kako je postao poznat?
Put Dragomira Despića do muzičke prepoznatljivosti bio je sve samo ne uobičajen. Rođen je 1993. godine u Beogradu, odrastao je na Novom Beogradu i kao mladić pokazivao talenat za sport.
Trenirao je košarku u mlađim kategorijama poznatih klubova, poput Partizana i Crvene zvezde.
Nakon sportske karijere posvetio se tetoviranju i otvorio sopstveni studio, a prekretnica se dogodila 2022. godine.
U saradnji sa Lukom Bijelovićem, poznatijim kao Pljugica, ulazi u muzičke vode. Već njihov prvi singl „Kucci Kucci“ nagovestio je pravac kojim će ići, a kontroverze su prihvatili od samog početka – zbog snimanja spota zaustavili su saobraćaj na autoputu i tako odmah privukli pažnju medija.
Pogledajte dodatni snimak: