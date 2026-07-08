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Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, ponovo je u centru pažnje. Naime, reper je sinoć nastupio u jednom popularnom klubu u Vodicama i priredio je još jedan kontroverzan performans.

Kao i prošle godine u Našicama, Desingerica je usred koncerta uzeo mašinicu za šišanje i počeo da šiša glavu jednom mladiću iz publike.

Snimak je objavljen na Fejsbuk stranici „Uzavreli poeta“ i brzo je izazvao veliki broj komentara.

Kako je postao poznat?

Put Dragomira Despića do muzičke prepoznatljivosti bio je sve samo ne uobičajen. Rođen je 1993. godine u Beogradu, odrastao je na Novom Beogradu i kao mladić pokazivao talenat za sport.

Trenirao je košarku u mlađim kategorijama poznatih klubova, poput Partizana i Crvene zvezde.

Nakon sportske karijere posvetio se tetoviranju i otvorio sopstveni studio, a prekretnica se dogodila 2022. godine.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

U saradnji sa Lukom Bijelovićem, poznatijim kao Pljugica, ulazi u muzičke vode. Već njihov prvi singl „Kucci Kucci“ nagovestio je pravac kojim će ići, a kontroverze su prihvatili od samog početka – zbog snimanja spota zaustavili su saobraćaj na autoputu i tako odmah privukli pažnju medija.

Pogledajte dodatni snimak: