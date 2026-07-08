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Voditelj Žika Jakšić nedavno je hirurškom intervencijom rešio dugogodišnji problem sa vidom i više ne nosi naočare.

Jakšić je sredinom prošle godine pretrpeo moždani udar, a nedavno je zbog još jednog zdavstvenog problema, doduše, mnogo lakšeg završio u operacionoj sali.

Žika Jakšić imao intervenciju

- Moram vam reći da sam izvršio operaciju je l’ primećujete da ne nosim naočare? Čitam sve na blizinu, vidim na daljinu, to sam uradio pre tri dana. Bio sam u Zagrebu i operisao se. Doktor mi je stavio nove oči (smeh), sve je trajalo deset minuta. Ja sad vidim kao beba, i na blizinu i na daljinu - otkrio je Žika za Alo i dodao:

Žika Jakšić i Dajana Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Printscreen

- Na primer, na blizinu sam imao dioptriju +2.75 i morao sam 15 godina da nosim naočare. Toliko me je to frustriralo, uzmi telefon i stavi naočare, da pročitaš nešto uzmi naočare, nisam mogao tablice da pročitam sa razdaljine od pet metara.

"Imam bag u govoru, uhvati me panika"

Podsetimo, Jakšić se uočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. On je prošle godine doživeo moždani udar, a sada se skoro sasvim oporavio, međutim, još uvek, kako kaže, ima "bag" u govoru.

- Oporavio sam se 90 posto, još uvek možda kad pričam neka reč mi zafali, to možda traje sekundu, često sagovornik ne primeti taj bag što se meni dešava, ali meni je u glavi to velika panika, ali ja sam se navikao na to. Živim normalno. To su milisekunde - iskreno je priznao Žika za Blic nedavno.

Žika Jakšić  Foto: Printscrean, Pritnscreen/Instagram

On je, potom, otkrio da ne trenira, ali osvrnuo se i na fizikalne terapije.

- Ne treniram, to je bila terapija, osam meseci išao sam na fizikalne terapije i kod logopeda i to mi je pomoglo. Sad ne osećam potrebu za tim.

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