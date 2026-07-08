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Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović tvrdi da je jednom je udario taksistu toliko jako da ga je onesvestio, a kasnije je zbog tog događaja na telu istetovirao bombu.

Od kako je počeo da snima za platformu Only Fans Kristijan svakodnevno privlači pažnju javnosti. Sa njim ispred kamere defiluju plavuše i crnke rasnih oblina, a pratioci na društvenim mrežama ne propuštaju nijednu njegovu objavu.

Golubović: "Onesvestio sam taksistu"

Mnogi su primetili da na telu ima brojne tetovaže, a Kristijan Golubović je objasnio kako su pojedine nastale i otkrio da je jedna inspirisana incidentom sa taksistom.

- Bombu sam istetovirao kad sam onesvestio taksistu iz šamara levom rukom. Pregazio je stopalo devojci koja je sa mnom pod ruku prelazila ulicu. Pukao sam mu šamar toliko jako da je izgubio svest. Kad je ustao počeo je da nabraja brojeve mislio je da ga je udarila "peglica". Pitao sam ga kako se oseća, a on je rekao "Kao da me je bomba ugrizla" i ja sutra odem kod tatu majstora i istetoviram bombu koja grize - ispričao je Golubović.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen/Instagram

Tu se nije zaustavio, pa je otkrio i da je pištolj na leđima istetovirao samo da bi doskočio policiji.

- Čekala nas je policija mislila je da šurujemo i da radimo sa narkoticima, a mi smo u stidiju snimali rep pesmu. Izlazimo ja i tada moja žena Ivana i momci iz obezbedenja. Videli smo da je tu murija i da nas prate. Stali smo izašli da uriniramo, a oni su mislili da smo bacili narkotike i oružje. Tada sam im rekao da ću nositi utoku svaki dan i istetoviram pištolj. Dan danas kad me zaustave i pitaju jel imam nešto ja im kažem da imam bombu i pištolj. Oni sve pretresu, a ja im pokažem tetovaže - ispričao je Golubović

Bolna istina o Kristini

Kristijan Golubović je u razgovoru sa novinarima progovorio o odnosu sa Kristinom Spalević, majkom njegove dece.

Golubović je iskreno priznao da, uprkos svemu što se dogodilo među njima, prema Kristini i dalje gaji snažne emocije.

„Kristina je majka moje dece i najveća ljubav na svetu, volim je i dalje, to je jedina prepreka da krenem sam dalje, ali moram“, rekao je Golubović za RED televiziju.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Ipak, njegove naredne reči nagovestile su da je spreman da prihvati da je njihovoj vezi možda došao kraj. Nakon brojnih nesuglasica koje su u prethodnom periodu dospele u javnost, uključujući i to što ga je Kristina više puta prijavljivala nadležnim organima, Kristijan je poručio:

„Počeo sam malo slobodnije da se ponašam, izgleda jako neozbiljno s obzirom da nekog volim još uvek, ali ako shvatiš da te neko ne želi, onda se pomiriš sa sudbinom i život ne sme da stane“, izjavio je Golubović za RED televiziju.