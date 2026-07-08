„Ovo je ostvarenje mog sna, hvala narode moj“. Ovom rečenicom se Milanče Radosavljević obratio publici na prvom solističkom koncertu koji je održao 3. jula u Beogradu, na prepunom Tašmajdanu.

Tada nije mogao ni da nasluti da će samo nekoliko dana kasnije otvoriti novi datum koncerta, rasprodati ga za manje od osam sati i postaviti rekord u devetoj deceniji života kakav do sada nije viđen.

Karte za Milančetov drugi koncert, koji je zakazan za 29. avgust, puštene su danas u 13 časova u prodaju. Za manje od osam sati rasprodate su sve, tako da je legendarni pevač narodne muzike postavio još jedan rekord i ispisao novu stranicu istorije.

Nakon prvog koncerta, na hiljade ljudi iz čitavog sveta javilo se samo sa jednom željom – da Milanče zakaže još jedan koncert u Beogradu.

On, čovek koji je čitav život voleo, cenio i poštovao svoj narod, nije mogao da ostane nem na toliku ljubav i podršku. Poslušao je glas publike koja ga je više od pet decenija nosila kroz život i karijeru. Iz zahvalnosti prema ljudima koji su uz njegove pesme odrastali, voleli, tugovali i radovali se, otvorio je novi datum. A narod mu je odgovorio onako kako se odgovara samo najvećima – rasprodao je koncert za manje od osam sati.

Pet decenija Milanče je strpljivo čekao da ostvari svoj najveći san, da stane pred svoju publiku na velikom solističkom koncertu u Beogradu. Nije odustajao, nije se žalio i nije jurio prolaznu slavu. Verovao je da za prave vrednosti nikada nije kasno.

Uz podršku organizatora koncerta Gorana Jovanovića i Ace Sofronijevića, san koji je nosio u srcu čitav život konačno je postao stvarnost.

Suze koje su mu potekle niz lice nakon obraćanja publici na prvom koncertu govorile su više od hiljadu reči. To nisu bile suze čoveka koji je osvojio scenu, već čoveka kome je narod ispunio životni san. U njima su stale godine čekanja, rada, odricanja, ljubavi prema pesmi i zahvalnosti prema ljudima koji ga nikada nisu zaboravili.

Iako godinama nije bio prisutan u medijima, njegove pesme nisu prestajale da žive. Čuvao ih je narod. Pevale su se na slavama, svadbama, porodičnim okupljanjima i uz harmoniku u svakom kraju Srbije, regiona i sveta. Zato danas mnogi s pravom kažu da je Milanče Radosavljević jedini živi pevač prave srpske narodne pesme.

Na primeru njegove karijere može mnogo da se nauči. Kako se voli publika. Kako se živi ne od muzike, već za muziku. Kako se ostaje čovek i kada dođu slava i priznanja. Kako se čuvaju brak i porodica, poštuje komšija, voli majka, čuva selo, obrađuje zemlja i peva iskrena, prava narodna pesma. Sve ono što je decenijama nosio u sebi, narod je prepoznao i zavoleo kod Milančeta.

Tašmajdan je mesto na kojem su nastupala najveća imena domaće i svetske muzičke scene.

Njegovom binom prošli su umetnici čija su imena zauvek upisana u istoriju muzike. Mnogi su na tom prostoru ostvarili velike uspehe, ali nikome nije pošlo za rukom ono što je uspelo Milančetu Radosavljeviću – da u 82. godini života rasproda koncert za manje od osam sati i obori rekord ovog legendarnog prostora.

U vremenu kada se često čini da neke druge vrednosti dolaze u prvi plan, Milanče je dokazao da ono što je iskreno nikada ne prolazi. Da kvalitet ne zastareva. Da se dobrota ne zaboravlja. Da narod ume da prepozna čoveka koji je ostao isti i posle pola veka karijere, skroman, čestit i svoj.

Možda upravo zato reči koje je na prvom koncertu izgovorio Goran Milošević danas imaju još snažnije značenje – da je Milanče Radosavljević simbol vaskrsenja, Jesenjin sa Kolubare, domaćin i pevač prave srpske narodne dvojke.

A potvrda svega toga nije ni rekord, ni broj prodatih ulaznica. Potvrda su hiljade poruka koje su danima stizale iz Srbije, regiona i celog sveta. Potvrda su ljudi koji su želeli da još jednom budu uz njega. Potvrda je ljubav koju nijedna godina nije mogla da izbriše, već samo da je ojača.

Koncert zakazan za 29. avgust rasprodat je u rekordnom roku, za manje od osam sati. I možda se upravo u tome krije najlepša životna pobeda Milančeta Radosavljevića. Sve ono što je decenijama nesebično davao kroz svoje pesme, dobrotu i poštenje, vratilo mu se onda kada je bilo najpotrebnije. Narod mu je uzvratio ljubavlju koju nijedan rekord ne može da izmeri, a nijedna istorija do kraja da opiše.