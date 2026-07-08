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Pevačica Indira Indi Aradinović rođendan je proslavila danas, sa malim zakašnjenjem, a tim povodom se oglasila na Instagramu. Ona je pokazala da ju je u stanu sačekalo iznenađenje, te je pozirala pored torte i poklona.

Naime, rođendan Indi Aradinović bio je 4. jula, ali pevačica je danas proslavila poseban dan, a mnogi i dalje ne veruju koliko je godina napunila. Ona je pozirala pored torte i kesa sa poklonima pored kojih se nalazio plišani meda, a svi su ostali u šoku kada su videla da je oduvala svećice sa brojem 40.

Foto: Printscreen

"Hvala vam puno, volim vas", napisala je pevačica u opisu.

Inače, Indi se proslavila 2000. godina kada se pojavila sa hitom "Bato bre", a mnogi smatraju da danas izgleda skoro isto kao i na početku karijere.

Operisala želudac

Podsetimo, u jednom periodu Indi se borila sa viškom kilograma zbog čega se odlučila na rizičan potez. Ona je otišla na operaciju želuca, a kasnije je istakla da se ne kaje zbog te odluke iako je imala ozbiljne komplikacije i život joj je bio ugrožen.

1/5 Vidi galeriju Indi Aradinović opet provocira Foto: Printscreen/Instagram

- Ipak, ne kajem se što sam se operisala, jer sam smršala 35 kilograma. Da sam prošla kroz pakao, jesam. Lekari su mi se borili za život mesec dana posle operacije. Moraću da primam injekcije do kraja života. Zbog komplikacija sam ostala bez slezine, pankreas mi ne radi dobro... Više nikada neću biti zdrava, kao što sam bila pre nego što sam otišla na operaciju - rekla je ranije Indi.