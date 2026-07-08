"TO JE OD BOGA DATO..." Dara Bubamara uhvaćena na aerodromu sa dve decenije mlađim dečkom, pa progovorila o prelasku u Pinkove zvezde i trudnoći
Dara Bubamara sletela je večeras na aerodrom u društvu svog 20 godina mlađeg izabranika, nakon što su uživali na odmoru u Crnoj Gori. Pevačica nije krila odlično raspoloženje, a svima je bilo jasno da se sa mlađanim partnerom provela i više nego sjajno.
Na direktno pitanje da li u glasinama da je trudna ima istine, Dara se misteriozno nasmešila i zagolicala maštu svima.
- To je od Boga dato... Ne, ne, ne smem da pričam... - rekla je pevačica, a onda brže-bolje kazala:
- Žurim, čeka me vozač. Za sad ništa, zezala sam se malo... Što da ne, sve je to Božiji dar, što više dece - izjavila je Dara, time ipak ne isključujući mogućnost proširenja porodice.
Međutim, to nije jedina goruća tema o kojoj je pevačica govorila. Kako trenutno žirira u takmičenju "Zvezde Granda", pevačica je šokirala priznanjem da ne isključuje mogućnost prelaska u neki drugi muzički format ukoliko dobije bolju ponudu.
- Ponude su svuda... Kako kažu: "Ko prvi devojci..." - zagonetna je bila Bubamara o pričama da će biti u žiriju "Pinkovih zvezda".
"Uslovi su bitni"
- Šoubiznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac! - bila je brutalno iskrena pevačica, koja je i nedavno aludirala na prelazak iz jednog takmičenja u drugo.
Nakon izjava koje će sigurno podići prašinu, Dara se sa svojim partnerom uputila pravo ka luksuznom ferariju koji ih je čekao ispred aerodroma, te su se u ovoj besnoj mašini odvezli kući.
Kurir.rs/ Telegraf