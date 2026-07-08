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Dara Bubamara sletela je večeras na aerodrom u društvu svog 20 godina mlađeg izabranika, nakon što su uživali na odmoru u Crnoj Gori. Pevačica nije krila odlično raspoloženje, a svima je bilo jasno da se sa mlađanim partnerom provela i više nego sjajno.

Na direktno pitanje da li u glasinama da je trudna ima istine, Dara se misteriozno nasmešila i zagolicala maštu svima.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara i dečko Foto: Paparaco Lov

- To je od Boga dato... Ne, ne, ne smem da pričam... - rekla je pevačica, a onda brže-bolje kazala:

- Žurim, čeka me vozač. Za sad ništa, zezala sam se malo... Što da ne, sve je to Božiji dar, što više dece - izjavila je Dara, time ipak ne isključujući mogućnost proširenja porodice.

Međutim, to nije jedina goruća tema o kojoj je pevačica govorila. Kako trenutno žirira u takmičenju "Zvezde Granda", pevačica je šokirala priznanjem da ne isključuje mogućnost prelaska u neki drugi muzički format ukoliko dobije bolju ponudu.

- Ponude su svuda... Kako kažu: "Ko prvi devojci..." - zagonetna je bila Bubamara o pričama da će biti u žiriju "Pinkovih zvezda".

"Uslovi su bitni"

- Šoubiznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac! - bila je brutalno iskrena pevačica, koja je i nedavno aludirala na prelazak iz jednog takmičenja u drugo.

1/4 Vidi galeriju Pored brojnih pohvala publike i komentara na društvenim mrežama, posebno su se izdvajale reči Dare Bubamare, koja nije krila simpatije prema talentovanom pevaču Foto: Printscreen

Nakon izjava koje će sigurno podići prašinu, Dara se sa svojim partnerom uputila pravo ka luksuznom ferariju koji ih je čekao ispred aerodroma, te su se u ovoj besnoj mašini odvezli kući.

Kurir.rs/ Telegraf