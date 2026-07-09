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Dragana se tokom tog intervjua prisetila humanitarne turneje tokom koje on nije želeo da joj pomogne.

- Poslednja turneja mi je bila humanitarna. Evo, da kažem, godinu dana nisam dinar uzela! Odnosno, nisam evro uzela! Godinu dana, čak godinu dana! - rekla je ona.

- Gradila sam kuće ljudima, zbog toga mnogo lepo spavam - jasna je bila Dragana u podkastu Bokija 13.

Dragana je pre ovoga isticala da joj je Toni rekao da je njena odluka "da to bude humanitarno", pa je dodala da su "muškarci tu hladniji".

- Trenutno nemam novca, sve je otišlo na humanitarne koncerte, to se lako dokaže. Keš trenutno je misaona imenica za mene. Niko mi ne pomaže, ni moj suprug! On smatra da je moja odluka da to bude humanitarno. Muškarci su tu malo hladniji. To ne menja stvari, ja sam rekla da će tako biti i tako će i biti - istakla je Dragana tad za 24sata.hr.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković uživa u životu Foto: Petar Aleksić, Nataša Milinković, Privatna arhiva

Nije znala koliko je jaka

Dragana je, inače, o razvodu pričala otvoreno.

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković.