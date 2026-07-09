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Reper Vuk Mob šokirao je pratioce iskrenim priznanjem da godinama pati od teškog oblika mesečarenja. Kako tvrdi, gotovo svake noći nesvesno luta po kući, lomi stvari i završava na mestima kojih se ujutru uopšte ne seća, zbog čega je odlučio da postavi kamere i snimi šta mu se zapravo dešava dok spava.

- Imam nešto jako zanimljivo. Neki znaju, a neki možda ne, ja sam jako aktivan mesečar. Svaku noć kad legnem da spavam, krene ozbiljna žurka po kući. Premeštam stvari po kući, sve što uhvatim ja pravim s*anja. Jednom su me uhvatili kako skačem po klaviru, polomio sam klavir. Preksinoć sam se probudio ispred kuće u dvorištu. Da skratim priču, jeziv sam mesečar - rekao je on.

Kako bi saznao šta se tačno dešava tokom noći, rešio je da postavi sigurnosne kamere u svom domu.

- Došao sam na ideju da instaliram kamere po kući. Da ispratim svoje stanje, da vidim šta to radim noću. Jedino me plaši da ne vidim neke paranormalne stvari, selim se. Kamere su 360, prate kretanje, zvuk, imam mikrofon. Ako bude nešto zanimljivo, kačim na Tiktok. Kreće moj mesečarski rijaliti - ispričao je Vuk Mob.

1/7 Vidi galeriju Vuk Mob Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen, Printscreen

Imovinu nasledio

Inače, Vuk Mob se osvrnuo i na brojne komentare o svom bogatstvu i luksuznom životu, ističući da je deo imovine nasledio, ali da je mnogo toga stekao sopstvenim radom.

- Nažalost ili na nečiju sreću, mi živimo na Balkanu. Svi znamo kakav je balkanski mentalitet. Kod nas će ti sve oprostiti osim uspeha. Samim tim meni je moj pokojni otac rekao jednu stvar. Dok te mrze dobro je. Onog trenutka kad krenu da te žale, kupi konopac šuma i obesi se. Jer to je najgori mogući momenat u životu. Ja sam na to navikao i ja te ljude nijednog trenutka ne osuđujem, niti ih mrzim zbog toga. Ja sam tu da postojim, a oni su tu da me komentarišu. Jer mrzeti nekoga, za to je potrebno jako puno energije i mnogo crpiš sebe mrzeći nekoga. A ja takvu energiju ne želim uopšte da projektujem ni na koga. Ko me god vidi uživo, ja se svakim porazgovaram, popričam, nasmijem se kao da ga znam 100 godina i onda pravim neku razliku između tog interneta - priča Vuk.

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Njemu je još jedan od izvora prihoda izdavanje nekretnina, koje je davnih dana sebi obezbedio.