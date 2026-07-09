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Maja Šuput, koja je nedavno prekinula vezu sa 19 godina mlađim Šimom Elezom, otkrila je kako je zarađivala prve pare, ali i kakvo detinjstvo je imala uz oca koji je bio poznato ime estrade. Osim prihoda od nastupa, bogatstvo je stekla i kroz privatne poslove u koje je ulagale tokom karijere, a sada je otkrila da je smisao za biznis nasledila još iz detinjstva.

Pevačica kaže da je još kao devojčica pronalazila načine da zaradi, zbog čega su joj roditelji često govorili da poseduje izražen preduzetnički duh.

- Mama i tata su mi uvek govorili da sam i kao mala imala preduzetnički duh. Kada bi nam neko dolazio u goste, ja sam naplaćivala karte. Kao i drugi klinci, redovno sam imala svoje štandove na moru.

Otac joj bio poznati estradni menadžer

Malo je poznato da je njen otac bio pokojni Boris Šuput, jedan od poznatijih hrvatskih estradnih menadžera, koji je tokom karijere sarađivao sa brojnim muzičkim zvezdama, među kojima su bili Danijel Popović, Mišo Kovač i Zlatko Pejaković.

Zahvaljujući njegovom poslu, Maja je odmalena bila okružena poznatim ličnostima.

- Tata je radio mnogo sa Danielom Popovićem, dešavalo se da sam kod kuće i izađem iz sobe u pidžami, a tu sede poznati ljudi - ispričala je pevačica za hrvatski radio Happy, a zatim se prisetila školskih dana.

1/10 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

- U školi sam sedela u zadnjem redu, bila sam baraba tip, ali dobra i vesela. Uvek sam bila sa dečacima, nisam bila klasična devojčica. Prepisivala sam, uvek sam se snalazila, bila sam kolovođa za gluposti.

Govoreći o javnoj sceni, Maja priznaje da joj pažnja publike prija, čak i kada izaziva podeljena mišljenja.

- Jedina grupa ljudi kojima ne želim da budem u fokusu su oni koji nemaju mišljenje o meni. Znači, radije bih da me ne voliš, nego da si ravnodušan. Kad neko ne izaziva pažnju, to mi je bože sačuvaj.

Dodala je da je upravo televizija pomogla publici da upozna njenu ličnost.

- Uvek su pričali da je Maja Šuput simpatična i vrckava, da ali ljudi - ja imam mozak. U karijeri su mi mnogo pomogli televizijski šou programi, kroz te emisije su ljudi uspeli da me upoznaju kao osobu.

Zaradila 92 miliona dinara

Pevačica je, podsetimo, imala je uspešnu 2022. godinu, jer su joj dve firme čija je vlasnica donele ogromnu milionsku zaradu, pa je iz tog razloga smatraju najbogatijom pevačicom na Balkanu.

Naime, njene dve firme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara, a vlasnica je i direktorka firme „Morska diva“.

Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara.