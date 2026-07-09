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Sagovornici su za emisiju "Redakcija" govorili o tome šta zakon kaže i zbog čega nasledstvo često postaje uzrok porodičnih podela

Nasledstvo često ne deli samo imovinu, već i porodice. Slučaj Svetlane Bajić, Male Cane i spora oko zaostavštine njenog supruga Andrije Bajića, a o čemu je Kurir prvi pisao, otvorio je brojna pitanja - ko ima pravo na imovinu, šta se dešava kada iza pokojnika ostanu supružnik i deca iz prethodnih odnosa, ali i zašto se najteže bitke često vode upravo među najbližima.

I dok javnost prati porodičnu dramu na estradi, slične situacije svakodnevno se dešavaju i iza zatvorenih vrata običnih domova. Kuće, stanovi, novac neretko postanu razlog za dugogodišnje sporove, pa se postavlja pitanje, da li unapred možemo zaštititi porodicu i sprečiti da nasledstvo postane uzrok podela, za emisiju "Redakcija", govorili su Ljiljana Stanišić, novinar Kurira i Nikola Premović, advokat.

- Prema Zakonu o nasleđivanju, u prvi nasledni red spadaju supružnik i deca, koji zaostavštinu nasleđuju na jednake delove. To važi i za bračne i vanbračne zajednice, ali u praksi ipak postoje značajne razlike. Vanbračna zajednica je Ustavom i Porodičnim zakonom izjednačena sa bračnom zajednicom, međutim, kada je reč o nasleđivanju, situacija je drugačija. Dok se postojanje braka dokazuje jednostavnim izvodom iz matične knjige venčanih, vanbračna zajednica se u slučaju spora mora dokazivati pred sudom, najčešće putem svedoka i drugih dokaza - rekao je Premović.

Nikola Premović, advokat Foto: Kurir Televizija

Šta zakon kaže o pravima vanbračnih partnera?

Advokat je objasnio pravne mogućnosti i ograničenja koja se odnose na nasleđivanje u vanbračnim zajednicama.

- Najvažnija razlika je u tome što Zakon o nasleđivanju ne prepoznaje vanbračnog partnera kao zakonskog naslednika, pa on po automatizmu nema pravo na nasledstvo. Ipak, postoji mogućnost da vanbračni partner dobije deo imovine putem testamenta, jer ostavilac može slobodno raspolagati svojom zaostavštinom i ostaviti je i osobi koja nije zakonski naslednik. Jedino ograničenje predstavlja pravo na nužni deo naslednika koji to pravo imaju po zakonu - naveo je.

Stanišić je za Kurir televiziju otkrila detalje o dugogodišnjem odnosu Cane i Andrije Bajića, navodeći da su njihovu vezu godinama skrivali, a da su tek kasnije odlučili da javno govore o zajedničkom životu i emocijama.

- Prema dostupnim informacijama, njihova emotivna veza trajala je oko 15 godina. U početku su je krili od javnosti, a tek poslednjih godina su otvoreno govorili o svojoj ljubavi, planovima i sve što su zajedno prošli. Oni su godinama čuvali svoju privatnost, a tek kasnije su počeli javno da pričaju o svom odnosu, emocijama i životu koji su gradili zajedno. Sećam se da sam pre desetak godina radila jednu priču sa Borom Drljačom, kada sam prvi put upoznala Canu i Andriju. Tada sam čak mislila da je ona emotivno povezana sa Borom, dok je Andrija bio uz njih, ali sam kasnije shvatila da je upravo on bio njen partner - prisetila se.

Ljiljana Stanišić Foto: Kurir Televizija

- Sve je, čini se, delovalo skladno do trenutka kada je došlo do pitanja podele imovine. Tek tada je porodična drama počela da izlazi u javnost, i to na inicijativi Cane, koja je prva otvoreno govorila o problemima kroz koje prolazi, iznela svoje tvrdnje i svoju stranu priče. Ona je odlučila da progovori o situaciji u kojoj se nalazi. Međutim, drugu stranu priče za sada nismo čuli, jer ćerke Andrije Bajića nisu želele javno da govore o tome. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa njima i pružili im priliku da iznesu svoje stavove, da potvrde ili demantuju navode, ali do sada nisu želele da se oglašavaju. Situacija će biti još složenija, upravo zbog toga što sada dolazi najteži deo - sahrana gospodina Bajića, nakon čega bi određene stvari mogle da se poslože i dobiju jasniji pravac - za emisiju "Redakcija", zaključila je Stanišić.

02:12 MALA CANA BILA U VEZI SA BOROM DRLJAČOM? Novinarka Kurira otkrila tajnu sa estrade koja menja sve u ratu za nasledstvo! Izvor: Kurir televizija

Kako se deli imovina Andrije Bajića

Kako će se podeliti imovina Andrije Bajića u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio je advokat Nikola Premović. Kako je istakao, ukoliko testamentom nije ostavio ili poklonio kuću ćerkama, kuća se deli na četiri dela.

- Pod uslovom, pod uslovom da on ima zaostavštinu kojom prethodno nije raspolagao, koju prethodno nije, recimo, testamentom ostavio ćerkama ili poklonio ćerkama.I pod tim uslovom njoj apsolutno pripada zakonski nasledni deo, ako ima 3 ćerke i supruga je četvrta - kaže Premović.

Uptian šta će biti ako Mala Cana iznese dokaze o tome kako je Andrej trpeo nasilje od strane svojih ćerki, Premović ističe da se i u tom slučaju zakon apsolutno primenjuje.

Ukoliko ne postoje dokazi, a s obzirom da je Andrija preminuo i ne može da posvedoči, Premović ističe da je Mala Cana u tom slučaju zakasnila sa optužbama.

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