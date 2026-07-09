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Jedna od najpopularnijih i najtraženijih pevačica na našim prostorima, Goga Sekulić još jednom je dokazala zbog čega godinama suvereno vlada regionalnom estradnom scenom, a posebno tokom vrelih letnjih meseci. Poznata po neverovatnoj energiji, vanserijskim hitovima i atmosferi koju retko ko može da ponovi, Goga je zvanično objavila deo svog gustog rasporeda za predstojeću letnju sezonu, koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Da je interesovanje za njenim nastupima nezapamćeno, najbolje govori podatak da je pevačica u ovom talasu najavila čak 15 velikih koncerata širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a kako saznajemo, ovo je tek početak i lista će se tek širiti!

Goga već godinama važi za apsolutnu kraljicu letnje sezone, posebno kada je u pitanju crnogorsko i hrvatsko primorje, gde se za njene nastupe tradicionalno traži karta više, a klubovi budu ispunjeni do poslednjeg mesta. Njen prepoznatljivi vokal i hitovi bez kojih je nemoguće zamisliti dobar noćni provod garantuju reprizu prošlogodišnjih uspeha kada je punila klubove do ranih jutarnjih sati.

Goga Sekulić Foto: Printsceen/Instagram

Ova velika letnja turneja zvanično startuje 11. jula u Orašju (BiH), nakon čega se Goga seli u Hrvatsku, gde će 16. jula zapaliti Biograd, a već sutradan, 17. jula, i Gospić. Vrelo estradno leto nastavlja se 18. jula u Čitluku (BiH). Krajem jula rezervisana je tradicionalna i najtraženija primorska ruta – Goga stiže u Crnu Goru, gde će 22. jula nastupiti u Ulcinju, a 23. jula u Baru. Odmah nakon primorja, pevačica se vraća u BiH, gde je publika sa nestrpljenjem očekuje 24. jula u Novom Travniku, 25. jula u Velikoj Kladuši, te 31. jula u Jajcu.

Početak avgusta donosi nastup u Sinju (Hrvatska) 1. avgusta, a sredina meseca ponovo je rezervisana za crnogorsko primorje i sever Crne Gore, gde Goga ima bazu najvatrenijih fanova. Tako će 12. avgusta pevati u Baru, 13. avgusta u Ulcinju, 14. avgusta u Pljevljima, a 15. avgusta u Bijelom Polju. Ovu spektakularnu seriju nastupa zaokružiće 18. avgusta u Zadru na ekskluzivnom privatnom nastupu u Hrvatskoj.

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević