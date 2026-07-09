Slušaj vest

Jedna od najpopularnijih i najtraženijih pevačica na našim prostorima, Goga Sekulić još jednom je dokazala zbog čega godinama suvereno vlada regionalnom estradnom scenom, a posebno tokom vrelih letnjih meseci. Poznata po neverovatnoj energiji, vanserijskim hitovima i atmosferi koju retko ko može da ponovi, Goga je zvanično objavila deo svog gustog rasporeda za predstojeću letnju sezonu, koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Da je interesovanje za njenim nastupima nezapamćeno, najbolje govori podatak da je pevačica u ovom talasu najavila čak 15 velikih koncerata širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a kako saznajemo, ovo je tek početak i lista će se tek širiti!
Goga već godinama važi za apsolutnu kraljicu letnje sezone, posebno kada je u pitanju crnogorsko i hrvatsko primorje, gde se za njene nastupe tradicionalno traži karta više, a klubovi budu ispunjeni do poslednjeg mesta. Njen prepoznatljivi vokal i hitovi bez kojih je nemoguće zamisliti dobar noćni provod garantuju reprizu prošlogodišnjih uspeha kada je punila klubove do ranih jutarnjih sati.

Goga Sekulić
Goga Sekulić Foto: Printsceen/Instagram

Ova velika letnja turneja zvanično startuje 11. jula u Orašju (BiH), nakon čega se Goga seli u Hrvatsku, gde će 16. jula zapaliti Biograd, a već sutradan, 17. jula, i Gospić. Vrelo estradno leto nastavlja se 18. jula u Čitluku (BiH). Krajem jula rezervisana je tradicionalna i najtraženija primorska ruta – Goga stiže u Crnu Goru, gde će 22. jula nastupiti u Ulcinju, a 23. jula u Baru. Odmah nakon primorja, pevačica se vraća u BiH, gde je publika sa nestrpljenjem očekuje 24. jula u Novom Travniku, 25. jula u Velikoj Kladuši, te 31. jula u Jajcu.

Početak avgusta donosi nastup u Sinju (Hrvatska) 1. avgusta, a sredina meseca ponovo je rezervisana za crnogorsko primorje i sever Crne Gore, gde Goga ima bazu najvatrenijih fanova. Tako će 12. avgusta pevati u Baru, 13. avgusta u Ulcinju, 14. avgusta u Pljevljima, a 15. avgusta u Bijelom Polju. Ovu spektakularnu seriju nastupa zaokružiće 18. avgusta u Zadru na ekskluzivnom privatnom nastupu u Hrvatskoj.

Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Sudeći po ovolikom broju zakazanih datuma i gradova koji je željno iščekuju, Goga Sekulić će i ovog leta potvrditi status apsolutne rekorderke i miljenice regionalne publike. Kako od njenog menadžmenta saznajemo, ovo je tek prva faza objavljenih datuma, jer Gogu očekuje više od 30 nastupa do kraja leta širom Balkana i dijaspore, čime će definitivno oboriti sopstveni rekord.

Ne propustiteStarsPUBLIKA JE ODABRALA BAŠ NJU! Goga Sekulić napravila spektakl u Neumu i pokazala zašto važi za kraljicu atmosfere
Goga Sekulić
Stars"NAŠA MAJKA JE NEKO KO JE..." Goga Sekulić otvorila dušu o velikom gubitku i otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim mužem, evo da li će doći do pomirenja
Screenshot 2026-06-20 183849.jpg
StarsLJUBAV NE BROJI GODINE! Sve više poznatih žena bira mlađe muškarce: Jelisaveta zavela Mensura, Goga ima dečka mlađeg 2 decenije, one već odavno ruše tabue
Jelisaveta Orašanin, Goga Sekulić, Dara Bubamara, Mina Kostić, Slađa Delibašić, Maja Marijana
StarsGOGA SEKULIĆ ZAPALILA REGION! Novim singlom ujedinila eks Jugu, refren već postao letnja himna – od Crne Gore, preko Zlatibora, do Splita i Mostara (VIDEO)
Goga Sekulić