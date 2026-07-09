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Foto: Damir Dervišagić

On se nedelju dana pred smrt oglasio na društvenim mrežama uoči Vidovdana, kada je podelio ikonu Svetog Cara Lazara i obratio se snažnim rečima.

- Gospode Bože ti spasi ti pomozi podari zdravlja i izleči bolesne. Danas je Vidovdan Bog sve vidi Bog sve zna. Bog nek blagosilja,Bog nek sudi - pisalo je u poslednjoj objavi na Instagramu Andrije Bajića.

"Mučilo ga je nešto"

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

- On je imao samo urinarnu infekciju katetera. Ništa više. Bubrege smo lečili tolike godine, trebalo je da ide na dijalizu. Nije smeo da pije lekove zbog bubrega. Otišao je na urologiju zbog te bakterije međutim tamo šta se dešavalo ne znam. Jednostavno je dobio moždani udar, mučilo ga je nešto, ali nije rekao šta. Rekao mi je samo i u Pančevu i u Beogradu: "Daće Bog da izađem, sve će biti drugačije" - rekla je Mala Cana na početku ispovesti za Kurir.

Poslednje trenutke proveo je u svesnom stanju

1/5 Vidi galeriju Pevač je živeo povučenim životom Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

U poslednjim trenucima bio je budan i svestan, a u bolnicu je otišao na nogama.

- Bio je svestan, pričao je normalno, primao je terapiju, sve je bilo normalno. Međutim od nekih antibiotika su mu malo skočili na bubrezima parametri, uključili su mu privremenu dijalizu u vrat i urodila je plodom. To sve mogu da posvedoče ljudi koji su leželi sa njim. Obilazila sam ga svaki dan, ustanem pre 7, pre nego što se otvori prva vizita i vratim se u 21 sati. Bila sam u Tumanima, pričestila se, molila sam se za njegovo zdravlje. Dobila sam knjigu, držala sam je pored njegove glave, čitala sam mu molitve svaki dan - priznala je Mala Cana.

Neraščišćeni računi

Podsetimo Cana tvrdi da je njen suprug do poslednjeg dana bio razočaran odnosom sa ćerkama.

- Govorio je da ga ne maltretiraju. Verujem da bi danas bio živ da je kao hitan slučaj na vreme dobio odgovarajuću terapiju. Tu bol ću nositi dok sam živa.

Na kraju razgovora, kroz suze, govorila je o neostvarenoj želji koju su delili tokom braka - da dobiju zajedničko dete.

1/10 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

- Više od svega želeli smo dete. Razmišljali smo o vantelesnoj oplodnji, ali su lekari upozoravali da bi to zbog njegovog zdravstvenog stanja moglo da bude rizično. Govorila sam mu da mi nije važno što već ima decu i da mi je dovoljan takav kakav jeste. Noćima smo maštali kako ćemo imati malog Bajića koji će svirati frulu kao njegov tata. Tada bi me zagrlio i rekao: "Izvini, dušo." To je bila njegova najveća neostvarena želja, ali i moja. Ja zbog njega nemam potomstvo, a on ima tri ćerke. Ne žalim zbog toga, ali nije lepo što mi je njegova ćerka rekla da se ja udam i da rađam decu - zaključuje ona.