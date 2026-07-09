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Pevačica Mala Cana ostala je udovica, nakon što je njen partner, pevač Andrija Bajić, preminuo u 89. godini, nakon dva meseca teške borbe sa opakom bolešću.

Mala Cana i Andrija Bajić Foto: Pritnscreen

O njihovoj ljubavi brujali su mediji, a pre nekoliko meseci izašli su zajedno u javnost i otvoreno govorili o svojoj nesvakidašnjoj ljubavi.

Mala Cana ispričala je da je 41 godinu starijeg pevača upoznala dok je pokušavala da dobije licencu za udruženje, ali da tada između njih nije bilo ničega više od poslovnog odnosa.

- Andriju sam upoznala tako što sam tražila licencu za udruženje, on mi je rekao da sačekam da prođe Nova godina da ne bih plaćala duplo. Međutim, toliko sam bila razočarana krugom muzičara sa kojima sam radila, da sam poželela da odustanem od svega. Imala sam ucene... Pozvala sam Andriju da mu kažem da odustajem i da ne želim da uzmem licencu. Pitao me je da li možemo da se vidimo da razgovaramo, ja sam rekla da ne možemo da se vidimo. On mi je došao na nastup, meni se noge odsekle. On je sedeo celo veče, imamo sliku od te večeri. Mi smo se slikali tako što me je zagrlio, ja sam mu uhvatila ruke, slikali smo se jedno uz drugoga - ispričala je Mala Cana ranije i otkrila kada se rodila ljubav:

- Mi smo radili i putovali godinu dana. On mi je pričao o životu, o pokojnoj supruzi i da moram da imam nekoga. Ništa nije vodilo ka tome da nas dvoje budemo zajedno, iskreno. Otišao je za Ameriku da radi i zvao me je, rekao da ima problem sa smeštajem. Kada mi je to rekao, ja sam zvala sve naše prijatelje, sve sam digla na noge. Tada sam osetila nešto u grudima, neku brigu, strah, neku emociju. Tada, prvi put. Kada je došao, zagrlila sam ga i čini mi se da je taj zagrljaj trajao kao večnost. To je sve išlo, nije bilo prvog koraka. Nije on tada meni krenuo da se udvara ili nešto, ali eto to je bio prvi korak taj zagrljaj i ćutanje - priznala je Mala Cana.

Često su bili tema komentara i ogovaranja

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Pevačica je tada priznala i da su zbog velike razlike u godinama često bili tema komentara i ogovaranja među kolegama sa estrade, a pojedini su je napadali da je sa Andrijom iz koristi.

- Sve su to bile šonje, velika imena, kolege, ali šonje. Nama se smeju dok su sa nama, a kako okrenemo leđa oni nas ogovaraju. Nikada nam niko u lice nije ništa rekao, niti nas je "peckao" - priznali su oni tada.

Podsetimo, Mala Cana progovorila je o Andrijinim poslednjim danima i mukama kroz koje je prolazio.

- On je imao samo urinarnu infekciju katetera. Ništa više. Bubrege smo lečili tolike godine, trebalo je da ide na dijalizu. Nije smeo da pije lekove zbog bubrega. Otišao je na urologiju zbog te bakterije međutim tamo šta se dešavalo ne znam. Jednostavno je dobio moždani udar, mučilo ga je nešto, ali nije rekao šta. Rekao mi je samo i u Pančevu i u Beogradu: "Daće Bog da izađem, sve će biti drugačije" - rekla je Mala Cana na početku ispovesti za Kurir.