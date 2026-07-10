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Pevač narodne muzike Andrija Bajić preminuo je u 89. godini na Vojnomedicinska akademija, nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo posle moždanog udara. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj narodnoj muzici, stvarajući zajedno sa rođenim bratom Tomislavom neke od najpoznatijih pesama i kola koja se danas smatraju delom narodnog nasleđa

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja – sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se i danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih...

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao.

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.

1/15 Vidi galeriju Braća Bajić Foto: Printscreen/Youtube, PRIČA O BRAĆI BAJIĆ - Dokumentarni film

Tomislav sakupljao izreke

Tokom pedesetogodišnje karijere Tomislav Bajić koji je preminuo 2018, sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.

Bili su prvi ambasadori izvorne narodne, srpske muzike, koji su se odvažili da je “odnesu” u dijasporu, koja je, tokom zlatnog doba komunizma, bila odbačena od strane domovine, osamljena i ogorčena. Zbog toga su Braća Bajić bili rigorozno proganjani u svojoj zemlji od strane komunističkog režima. Po povratku sa gostovanja u Americi, na vrhuncu njihove karijere, UDBA je izdala pismeni dopis – zabranu, svim zvaničnim radio i TV stanicama svim Domovima kulture i bioskopskim salama u svim Republikama tadašnje Jugoslavije da se Braći Bajić zabranjuje nastupanje, kao i javno emitovanje njihovih pesama.

- Primera radi, kad se pojaviše prvi čupavci u muzici, mi zapevasmo: "Aoj curo, aoj zrela kruško, a kad priđem vidim da je muško." Kad se namnožiše činovnici u Titovo doba, mi zapevasmo: "Jaoj ljudi, ne možemo više, jedan radi a petoro piše." A kad u Srbiji početkom devedesetih uđoše majke u skupštinu da izvlače sinove iz vojske, Toma i ja smo snimili pesmu: "Oj, Srbijo, mila mati, na niske si spala grane, nećeš valjda dočekati da te žene brane" - pričao je Andrija.

- Desilo se i da zakažemo gostovanje u emisiji o pokojnom Tomi Zdravkoviću, a onda nam otkažu dan uoči emisije. Najžalosnije je da ti urednici koji su nas skidali sa programa nisu bili ni rođeni kad su Braća Bajić počeli da snimaju.

Šaljive pesme i parodije donele su Bajićima ogromnu popularnost i probleme. S jedne strane stekli su epitet baštinika iskonskog srpstva, s druge strane bili su na udaru zabrana i sankcija.

1/4 Vidi galeriju Andrija Bajić Foto: Ilija Ilić, Kurir

- Svakako da je taj bojkot od strane najvećih televizija uticao na našu karijeru. Čim se popnemo gore, čim izbacimo neku pesmu koja zatalasa narod, spuštani smo dole, jednostavno nas sklone. Mi smo dvanaest godina bili pod sankcijama na RTS-u. Dešavalo se da me na ulici prepoznaju neki voditelji i novinari RTS-a, zatraže izjavu, ja nešto kažem, a onda me urednci izbrišu.

I pored toga što su bili pritvarani, što su im oduzimani pasoši, a njihove pesme nisu emitovane na zvaničnim radio i TV stanicama više od 20 godina, ostali su “najnarodniji” duet, koji je ikada postojao u srpskoj muzici, i kao takvi, proslavili srpsku izvornu narodnu pesmu u svetu, i svih 50 godina karijere bili njeni najverodostojniji čuvari i nastavljači.

Porodična drama posle smrti

Podsetimo, legendarni pevač i kompozitor Andrija Bajić preminuo je u 89. godini na Vojnomedicinskoj akademiji, nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo posle moždanog udara. Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne poštovaoce narodne muzike, ali je umesto dostojanstvenog oproštaja usledila porodična drama.

Ni nekoliko dana nakon njegove smrti javnosti i dalje nije poznato kada i gde će Andrija Bajić biti sahranjen. Njegova supruga, pevačica poznatija kao Mala Cana, tvrdi da nema informacije o organizaciji sahrane, kao i da se nalazi u ozbiljnom sukobu sa pevačevim ćerkama iz prvog braka.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

- Od rane zore čekam da me pozovu i da saznam gde će moja nikad prežaljena ljubav počivati. Molim se Bogu, kao što sam se oduvek molila za mog Andriju. Njegove ćerke pokušale su da preuzmu telo mimo mene, mimo svih pravila i zakona. Kada sam se onesvestila, prošle su pored mene kao da ne postojim. Na ovome se neće završiti. Ne znam kako su uspele da podignu dokumentaciju mimo mene. U tom trenutku bila sam toliko očajna da sam rekla da ću zvati policiju - ispričala je Mala Cana.