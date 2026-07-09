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U Jabučju, rodnom selu pokojnog Andrije Bajića, ime braće Bajić i danas se izgovara sa posebnim poštovanjem. Upravo ovde počela je životna i muzička priča Andrije i Tomislava Bajića, čuvara srpske izvorne pesme i autora melodija koje su odavno prerasle vreme i postale deo narodnog blaga. Odrastali su uz zvuke frule, narodne pesme i običaje svog kraja, a upravo su ti prizori kasnije postali nepresušan izvor inspiracije za stvaralaštvo koje je ostavilo neizbrisiv trag u srpskoj muzici.

Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Tokom boravka u Jabučju, ekipa Kurira razgovarala je sa meštanima koji pokojnog Andriju pamte podobroti, skromnosti i vedrom duhu. Iako su prošle godine otkako je napustio rodni kraj, kažu da uspomene na njega ne blede.

Meštani koje smo zatekli ispred seoske prodavnice i u dvorištima svojih kuća nisu krili emocije dok su govorili o Andriji. Kažu da je bio omiljen gde god da se pojavio i da je njegovo ime u ovom kraju oduvek izazivalo osmeh.

– Ovde su pevali Andrija i Toma. Jabučje je bilo ponosno na njih. Uveseljavali su sve. Andrija je bio miljenik žena, Toma stidljiviji. Čuli smo sve i čitali na mrežama, žao nam je zato što je preminuo. Mala Cana ovde nije dolazila. Nikada ih nismo ovde sreli zajedno. Niko ga nije osuđivao zbog razlike u godinama i te veze. Andriju ovde godinama nismo sretali – rekao je komšija Radovan.

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Njegove reči potvrđuju koliko je Andrija Bajić ostao upamćen među svojim zemljacima. Za njih nije bio samo poznati pevač i autor brojnih hitova, već pre svega čovek iz njihovog sela, na kojeg su bili ponosni. I danas, kada ga više nema, u Jabučju se njegovo ime izgovara sa setom i poštovanjem, a uspomena na njega nastavlja da živi kroz njegove pesme, ali i kroz priče ljudi koji su ga poznavali od najranijih dana.

Mala Cana progovorila o Andrijinim poslednjim trenucima

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Podsetimo, Mala Cana progovorila je o Andrijinim poslednjim danima i mukama kroz koje je prolazio.

- On je imao samo urinarnu infekciju katetera. Ništa više. Bubrege smo lečili tolike godine, trebalo je da ide na dijalizu. Nije smeo da pije lekove zbog bubrega. Otišao je na urologiju zbog te bakterije međutim tamo šta se dešavalo ne znam. Jednostavno je dobio moždani udar, mučilo ga je nešto, ali nije rekao šta. Rekao mi je samo i u Pančevu i u Beogradu: "Daće Bog da izađem, sve će biti drugačije" - rekla je Mala Cana na početku ispovesti za Kurir.

"Maštali smo kako ćemo imati malog Bajića"

1/10 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Cana tvrdi da je njen suprug do poslednjeg dana bio razočaran odnosom sa ćerkama.

- Govorio je da ga ne maltretiraju. Verujem da bi danas bio živ da je kao hitan slučaj na vreme dobio odgovarajuću terapiju. Tu bol ću nositi dok sam živa.

Na kraju razgovora, kroz suze, govorila je o neostvarenoj želji koju su delili tokom braka - da dobiju zajedničko dete.

- Više od svega želeli smo dete. Razmišljali smo o vantelesnoj oplodnji, ali su lekari upozoravali da bi to zbog njegovog zdravstvenog stanja moglo da bude rizično. Govorila sam mu da mi nije važno što već ima decu i da mi je dovoljan takav kakav jeste. Noćima smo maštali kako ćemo imati malog Bajića koji će svirati frulu kao njegov tata. Tada bi me zagrlio i rekao: "Izvini, dušo." To je bila njegova najveća neostvarena želja, ali i moja. Ja zbog njega nemam potomstvo, a on ima tri ćerke. Ne žalim zbog toga, ali nije lepo što mi je njegova ćerka rekla da se ja udam i da rađam decu - zaključuje ona.

"Rekla sam mu da me čeka"

1/7 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

Naime, Cana je za Kurir nakon identifijacije tela pokojnog supruga otkrila kako je podnela proceduru.

- Ništa mu nisam rekla samo sam mu rekla da me čeka da ću da dođem i da ga volim. Ćerke su mu se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade jer ja imam veća prava kao supruga. Hoće da ga sahrane u Aleji velikana. Ja sam ga sad ljubila i njegove oči i sve sam mu ljubila i govorila da me čeka. Samo da me čeka i da ću ja da dođem bez obzira - govorila je Cana zavijena u crno.

Zvanična inicijativa da se pevač sahrani u Aleji zaslužnih građana

Predsednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) Dragiša Golubović uputio je Gradu Beogradu zvaničnu inicijativu da istaknuti pevač i kompozitor Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula, bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

U dopisu, koji je upućen Kabinetu gradonačelnika Grada Beograda, navodi se da je reč o umetniku koji je svojim višedecenijskim radom ostavio neizbrisiv trag u srpskoj narodnoj muzici i dao nemerljiv doprinos očuvanju kulturne baštine.

Kako se ističe u obrazloženju, Andrija Bajić je decenijama obogaćivao riznicu narodne muzike, kako kroz legendarni duet braće Bajić, tako i kroz samostalnu karijeru. Posebno je naglašeno da je svoje znanje i ljubav prema tradicionalnoj pesmi prenosio na mlađe generacije, ostavljajući delo koje će trajati.

Predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović u inicijativi je podsetio i na Bajićev društveni angažman, ističući da je, pored umetničke karijere, obavljao odgovornu dužnost predsednika Udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije, gde se nesebično zalagao za zaštitu prava i unapređenje položaja umetnika.