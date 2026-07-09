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Svetlana Tomić, u narodu poznatija kao Mala Cana (48), decenijama je prisutna na estradnom nebu, ali je tek nedavno, nakon što je u javnost dospela informacija o njenom braku sa pevačem Andrijom Bajićem, postala glavna tema medijskih natpisa.

Iako se muzikom bavi preko 20 godina i iza sebe ima brojne pesme, njen život van svetla reflektora daleko je od tipične estradne priče.

Međutim, život je nije mazio, te je u jeku popularnosti ostala baš bez Andrije (89).

Pevač je juče preminuo u 89. godini dok je bio na bolničkom lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji, a Cana ne može da dođe sebi, a cela Srbija bruji o snimcima na kojima plače ispred bolnice i kuka za preminulim suprugom.

Ko je Mala Cana?

Dok mnogi pevače zamišljaju u luksuzu, život Male Cane je potpuno drugačiji. U mestu Devojački bunar, nedaleko od Alibunara, ona uživa u svom miru. Njena kuća na sprat i bašta puna cveća često su bile glavne teme njenih objava na društvenim mrežama.

Posebno uživa u baštovanstvu, pa se tako svojevremeno pohvalila kako sama uzgaja preko 35 korena paradajza.

"Moj život je skroman. Imam svoje životinjice, baštu, svoje cveće... Apsolutno ništa nisam sebi uskratila, jer sam i pre toga živela normalno", izjavila je pevačica tokom pandemije, ističući da se javnost često pogrešno vodi predrasudama da estradnjaci zarađuju milione.

Brak

"Mi smo u braku 15 godina, a pre toga smo bili u vezi. Cana se za mene nije udala zbog bogatstva i koristi. Mediji su pisali da smo u vezi, kakva veza, mi smo u braku, a i da vam kažem, ko ima pravo da meni u 88. godini kaže kako ću da živim?", kazao je Andrija nedavno u emisiji Amidži šou, a onda je pevačica otkrila detalje o sebi:

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Ilija Ilić

"Ko sme nama da sudi, a da pritom u svom dvorištu ne pogleda situaciju. Mi smo srećni i razlika od 41 godinu kod nas nije prepreka. Ako je život dobar i ako si srećan, ako lepo funkcionišemo, šta ja više da tražim od Boga. Džaba svima koji se udaju za dobre frajere ako nisu srećni, trpe i tako im prođe život. Ja imam 47 godina i srećna sam", rekla je ona tada, pa otkrila kako ju je Andrija zaveo:

"Pažnja, poštovanje, pružanje nežnosti, jednostavno sve što nisam imala do tada, a što je potrebno jednoj ženi. To su sitnice, nisu krupne stvari, ali ja sam takva osoba da mi je i to veliko i mnogo. Nikada me nije plašila razlika u godinama jer smo nas dvoje osobe koje razmišljaju isto u isto vreme.

Recimo oboje kažemo jedno drugom u isto vreme: 'Hoćemo li da ručamo'. To je jednom u hiljadu da se tako poklope ljudi. Oni prema meni nije bio dasa, nego gospodin što i jeste. Uvek sam prezirala dase i frajere. Nikada nisam bila u fazonu da hoću frajera, a posle toga počupam pola kose s glave. Imala sam vezu u kojoj sam želela porodicu, a trpela sam mnogo toga, pa on zeva za stolom i tako dalje. Uvek me je držao kao malo vode na dlanu, a i ja njega", ispričala je ona i otkrila da je dete razvedenih roditelja.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Problemi

"Ja sam dete razvedenih roditelja, život mi nije bio bajka, počinjem da pevam, niko se sa tim ne slaže, odlazim sama u stan, decenijama živim sama, samo sam molila Boga da imam nekog ko je kao što je Andrija", rekla je Cana gostujući u emisiji "Amidži šou".

Godine 2022. suočila se sa zdravstvenim problemima koje lekari dugo nisu mogli da definišu.

Sve je počelo od naizgled obične ogrebotine na koži, koja se pretvorila u dugotrajnu agoniju, brojna ispitivanja i višemesečni boravak na VMA.

Prošle godine pevačicu je zadesila nova nesreća, doživela je moždani udar.

Vest o njenom stanju tada je potresla njene fanove, a sa zvaničnog Fejsbuk profila stizale su poruke podrške: "Mala Cana je preživela moždani udar, na oporavku je... Bog će ti dati snagu da izdržiš."

1/7 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Printscreen/Youtube

Karijera

Mala Cana se godinama bavila muzikom, a neke od njenih pesama su "Nagazna Mina" koju je snimila sa Borom Draljačom, "Zemljotres", "Crkva mala", "Grom"...

Cana se oduvek predstavljala kao žena iz naroda, a komentari ispod njenih pesama većinom su pozitivni.

Sređena tip top, šljikice, minići, haljinice i specifičan osmeh bili su njeno oružje na estradnom nebu.

kurir/mondo