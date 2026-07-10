Slušaj vest

Nakon što smo prvi pisali o mogućem prelasku Dare Bubamare iz "Zvezda Granda" u "Pinkove zvezde", što je i sama pevačica nagovestila kao mogućnost, došlo je do velikog haosa među članovima žirija sa Košutnjaka.

Kako saznajemo, veliki broj žirija iz Granda, sada bi da pređe u ružičasto jato, a ovu informaciju nam je potvrdio i voditelj Božo Dobriša.

1/4 Vidi galeriju Božo Dobriša Foto: Marko Popovic

- Tačna vam je informacija u potpunosti. Više nema nikakvih tajni. Skoro ceo žiri "Zvezda Granda", njih 90 posto želi da pređe u "Pinkove zvezde". Pa nije slučajno Jelena Karleuša na finalu rekla da se svašta sprema od septembra. Pevači koji dolaze u Budvu samo mi govore: "Jesi li čuo da ta i ta sa Granda hoće da pređe na Pink?" Željku Mitroviću svakodnevno zvoni telefon i neke od velikih zvezdi ga mole i nadaju se da će se naći u žiriju u novoj sezoni - rekao nam je Božo.

Foto: Boba Nikolić

Crnogorski voditelj sa nama je podelio i jednu ekskluzivu, a tiče se novog projekta Željka Mitrovića, koji će na jednom mestu okupiti sve najveće regionalne zvezde.

Foto: Boba Nikolić

- Ekskluzivno mogu da vam najavim da se sprema još jedan, dosad neviđeni muzički šou-program. On će se prikazivati u svakoj balkanskoj zemlji i iz svake zemlje će biti po jedan član žirija. Kao jedna od potencijalnih članica je i Dara iz Bugarske, pobednica Evrovizije. Izgleda da ćemo imati dve Dare u Pinkovom jatu - zaključio je Dobriša za Kurir.

Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE /MONDO/Đorđe Milošević