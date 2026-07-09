Slušaj vest

Edita Aradinović uživa u trudničkim danima i sprema se za najlepši period svog života.

Do porođaja broji sitno, a na društvenim mrežama neretko se oglašava i objavljuje trenutke iz privatnog života.

"Jedem kao vepar"

Pevačica nestrpljivo čeka dolazak svoje mezimice na svet, ali ovoga puta je javno otkrila da nije sve tako sjajno kao što izgleda.

Naime, Edita se javno požalila na kilažu, ali i bolove koje oseća.

Foto: Instagram

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80 kilograma i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Aradinovićeva.

Porodična fotografija

Editin odnos sa rođenom sestrom Indi Aradinović oduvek je bio intrigantan javnosti, a nedavno je pevačica pokazala da su ratne sekire zakopane.

Foto: Printscreen

Trudnica je objavila zajedničku fotografiju sa majkom, sestrom i ljubimcima i dokazala da su joj velika podrška i da je sve manje lepo iza njih. Edita je u opisu fotografije napisala:

- Moje 4 žene.

Kuća za mamu i bebu

Podsetimo, Edita se tokom drugog stanja upustila u izgradnju kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.