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Starleta Stanija Dobrojević ponovo se našla u centru pažnje javnosti kada je tokom razgovora sa Dačom Virijevićem i Sofijom Janićijević progovorila o brutalnim izdajama koje je doživela od bivšeg partnera, Asmina Durdžića.

- Preživela sam da me izda najgore zbog rijalitija i da mi j**e drugaricu na oči - bila je Stanija bez dlake na jeziku.

Foto: Printscreen Pink

Zatim se Dača umešao, te otkrio da mu je Aneli Ahmićprilazila sa provokacijama pitajući ga da li to njegova drugarica ne može da izdrži.

Na te reči, Stanija nije imala odgovor, ali je istakla da je Aneli u stvari "nemoćna zbog Fićka i šteka", a onda je svoj sud dala Sofija.

- Ja sam bila srećna što si ga gađala, niko nije očekivao da ćeš ti da skočiš na sto - rekla je Janićijevićka koja nije krila da je oduševljena Stanijinom burnom reakcijom.

Stanija je iskreno priznala da joj je najviše žao što nije uspela do kraja da razotkrije Asmina.

- Ja sam ustala da objasnim njegove manipulacije, ali mi nije dao da pričam. Skinuću mu masku - oštro je poručila Stanija.

Da je njihov susret bio prilično napet, potvrdio je i Dača koji je istakao da se nakon toga Asmin "tresao napolju", dok je Sofija zaključila da on jednosvno izvlači najgore iz ljudi.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- On pet riba da k**a ispred mene, on je za mene mrtvo telo i ne zanima me. Trebala je Maja da me pusti pet dana da mu skinem masku - jasna je bila Stanija u svom priznanju da je bivši verenik više ne interesuje.

Na kraju, Dača je poručio da su "Maja i Aneli glupe" zato što su sprečile Staniju da ga do kraja "unakazi".

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