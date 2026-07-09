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Nakon niza zapaženih interpretacija koje su naišle na odličan prijem publike, Emir Habibović nastavlja svoju misiju da bezvremenskim hitovima podari novo ruho, ali uz puno poštovanje prema originalu. Ovoga puta izbor je pao na pesmu "Ti, gde si ti", jedan od antologijskih hitova nezaboravnog Miće Nikolića.

Reč je o numeri koja je decenijama ostala simbol iskrene emocije i ljubavi, a sada će, prvi put, zazvučati kroz Emirovu interpretaciju. Pevač nije želeo mnogo da otkriva, ali je kratkim video-zapisom i snažnom porukom uspeo da probudi ogromnu radoznalost među svojim pratiocima.

"Neka ovo bude na moj način. Kao što sam i rekao… ovde je bio i osmeh i ljubav, ovde je i suza bila. 14.07." – napisao je Habibović, jasno poručivši da iza ovog projekta stoje emocija, iskrenost i veliko poštovanje prema pesmi koja je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

U vremenu kada se klasici sve češće obrađuju bez mere i osećaja, Emir je izabrao drugačiji put. Njegov cilj nije da nadmaši original, već da pesmi udahne novu energiju i približi je generacijama koje tek otkrivaju najveće bisere narodne muzike.

Sudeći po prvim kadrovima iz najave, publiku očekuje interpretacija ispunjena emocijom, vrhunskom produkcijom i prepoznatljivim Habibovićevim vokalom, zbog čega mnogi već sada veruju da bi upravo "Ti, gde si ti" mogla da postane jedan od najslušanijih kavera ovog leta.

Premijera je zakazana za 14. jul, a jedno je sigurno, kada se pevač uhvati u koštac sa pesmom koja je ostavila dubok trag u srcima publike, očekivanja su velika. Da li će Emir Habibović još jednom opravdati poverenje publike i bezvremenskom hitu dati novu dimenziju, saznaćemo vrlo brzo.

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