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Voditelj Žika Jakšić važi za velikog zavodnika, a njegov ljubavni život neretko je bio tema domaćih medija. Iako je javnost upućena da je imao brak sa dve decenije mlađom koleginicom Dajanom Paunović, sa kojom ina sina, malo ko zna kako izgleda njegova prva supruga.

Naime, pre Dajane, Jakšić je proveo deceniju u braku sa suprugom Snežanom. Iz njihove ljubavi, rodio se sin Andrija koji je živeo sa majkom u Americi. Mnogima je zapalo za oko da Žikina prva supruga izgleda sasvim dugačije od Dajane.

Na fotografiji koju je svojevremeno podelio Andrija na društvenim mrežama, vidi se Snažana koja ima crnu kosu i potpuno drugačiji stil u odnosu na Dajanu.

Foto: Printscreen

Žika otvoreno govori da sa bivšim suprugama ima sjajan i prijateljski odnos, a kao glavni razlog tome navodi njihove sinove. On, inače, naglašava da su im odnosi dobri jer su zrele i racionalne osobe, pa da niko nije toliko povređen da to ne može da se prevaziđe zbog zajedničkog cilja, da deca ne trpe.

"Gorčina može da bude put u bolest"

- Smatram da supružnici posle razvoda treba da ostanu u kontaktu i međusobnom uvažavanju zarad dece i zarad njih samih. Nositi gorčinu u sebi može da bude put u opaku bolest - iskreno je priznao Jakšić jednom prilikom, prenosi Blic.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Prinstcreeen, Kurir, Pink

"Imam bag u govoru, uhvati me panika"

Podsetimo, Jakšić se uočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. On je prošle godine doživeo moždani udar, a sada se skoro sasvim oporavio, međutim, još uvek, kako kaže, ima "bag" u govoru.

- Oporavio sam se 90 posto, još uvek možda kad pričam neka reč mi zafali, to možda traje sekundu, često sagovornik ne primeti taj bag što se meni dešava, ali meni je u glavi to velika panika, ali ja sam se navikao na to. Živim normalno. To su milisekunde - iskreno je priznao Žika za Blic nedavno.

Još tada je naglasio da je sa bivšim suprugama u takvim odnosima da su uvek tu da pomognu jedno drugom.

- Ja sam uvek tu za pomoć i savet, a siguran sam da bi i one meni pomogle - zaključio je on.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Printscrean, Pritnscreen/Instagram

On je, potom, otkrio da ne trenira, ali osvrnuo se i na fizikalne terapije.

- Ne treniram, to je bila terapija, osam meseci išao sam na fizikalne terapije i kod logopeda i to mi je pomoglo. Sad ne osećam potrebu za tim.

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