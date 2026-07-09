Slušaj vest

Posle smrti Andrije Bajića u javnosti se mnogo govori o njegovoj zaostavštini, a posebnu pažnju privukle su izjave njegove partnerke Male Cane, koja je u nekoliko navrata govorila o tome kako je pokojni pevač još za života uredio pitanje svoje imovine.

Prema njenim rečima Andrija je želeo da sve bude rešeno na vreme kako, kada njega više ne bude, ne bi bilo nesporazuma među članovima porodice.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Cana tvrdi da postoji ugovor o izdržavanju

Cana tvrdi da je kuću u Beogradu namenio svojim ćerkama, dok je za drugu nekretninu, odnosno vikendicu, navodno postojao ugovor o doživotnom izdržavanju koji su njih dvoje zaključili još za njegovog života.

U više medijskih nastupa istakla je da taj ugovor nije nastao preko noći, već da je bio rezultat zajedničke odluke kojom su želeli da obezbede jedno drugo. Kako je navela, Andrija je smatrao da je to najbolji način da se zaštiti osoba koja će o njemu brinuti do kraja života, ali i da se izbegnu eventualni problemi oko raspodele imovine.

Cana je ispričala da se upravo zbog tog ugovora našla na meti osporavanja, navodeći da su joj Andrijine ćerke govorile kako će pokušati da "obore ugovor o izdržavanju". Ove tvrdnje iznela je isključivo ona u svojim medijskim istupima, dok javnosti nisu predstavljene sudske odluke koje bi pokazale da je o tome vođen ili okončan sudski postupak.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

Šta je zapravo ugovor o izdržavanju?

Njene izjave otvorile su pitanje koje mnoge zanima - šta zapravo znači ugovor o doživotnom izdržavanju i kakvu pravnu snagu ima.

Ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja poseban pravni posao kojim se jedna osoba obavezuje da drugu izdržava i brine o njoj do kraja života. To podrazumeva obezbeđivanje hrane, smeštaja, nege, pomoći u svakodnevnim aktivnostima, organizovanje lečenja i svega drugog što je potrebno primaocu izdržavanja.

Zauzvrat, nakon smrti primaoca izdržavanja, davalac stiče pravo na imovinu koja je precizno navedena u ugovoru. Važno je naglasiti da ta imovina, ukoliko je ugovor zaključen u skladu sa zakonom i važeći je, ne ulazi u ostavinsku masu koja se deli među naslednicima.

Upravo zbog toga se ugovor o doživotnom izdržavanju često razlikuje od testamenta. Testament se može menjati ili opozvati tokom života, dok ugovor predstavlja dvostrano obavezujući pravni posao u kojem obe strane imaju određena prava i obaveze.

1/10 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Ugovor naslednici mogu da obore

To, međutim, ne znači da ugovor ne može biti osporen. Naslednici imaju pravo da pred sudom pokušaju da dokažu da postoje zakonski razlozi zbog kojih bi ugovor trebalo poništiti ili proglasiti ništavim. Na primer, ako smatraju da nije zaključen u propisanoj formi, da osoba koja ga je potpisala nije bila sposobna za rasuđivanje ili da postoje drugi zakonom predviđeni razlozi. O tome, međutim, ne odlučuje porodica već isključivo sud.

Zbog toga sama činjenica da naslednici nisu zadovoljni raspodelom imovine nije dovoljna da ugovor automatski prestane da važi. Sve zavisi od konkretnih okolnosti i dokaza koji bi eventualno bili izneti u sudskom postupku.

Nedovoljno dokaza

U slučaju Andrije Bajića, javnost za sada raspolaže isključivo izjavama Male Cane, koja tvrdi da je ugovor postojao i da se odnosio na vikendicu, dok je kuća bila namenjena njegovim ćerkama. Budući da sadržaj ugovora nije javno objavljen, niti postoji javno dostupna sudska odluka koja bi razjasnila spor, nije moguće sa sigurnošću utvrditi pravni status pojedinih nekretnina niti ishod eventualnih postupaka.

Porodica Andrije Bajića na okupu Foto: Instagram

Zbog toga se čitava priča i dalje zasniva na medijskim izjavama učesnika, dok bi konačan odgovor o pravnim posledicama ugovora mogao dati jedino nadležni sud ukoliko je takav postupak pokrenut.

Pogledajte dodatni snimak: