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Nakon što je čuveni Andrija Bajić preminuo, njegova supruga i pevačica Mala Cana je neutešna, a u razgovoru za Kurir otkrila je detalje života sa pokojnim pevačem. Ona i sama ističe da samo oni znaju kako su živeli.

Cana ne krije da je kroz život prolazila kroz teške periode, ali njena ljubav sa Bajićem davala joj je snagu, te i sama priznaje da je mnogo toga uradila samo kako bi on bio srećan.

1/5 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

- Ja sam navikla na muke kroz detinjstvo. U životu sam mnogo izgubila, nije me strah toga. Htela sam samo da on bude srećan - priznala nam je Cana, te iznela pojedinosti iz njihovog braka i zajedničkog života.

Naime, kako nam je ispričala, Bajić je imao period tokom kog je bio uznemiren, te se zbog toga ponašao neuobičajeno.

"Ništa mu nije bilo po volji"

- Kao svi bračni parovi, imali smo i ovakav i onakav odnos. Imali smo sve što prati brak. Ali on je čovek koji me je voleo. Jedno vreme je bio uznemiren. Nisam znala šta da radim, pa sam zvala njegovu decu da porazgovaraju sa njim da vide zašto je tako. Nije on mene tukao, ali sve je bacao, ništa mu nije bilo po volji. Pitala sam ga: "Dušo, šta te muči?". Nervozno je bacao stvari sa stola ili u kupatilu... - prisetila se Cana tokom emotivne ispovesti za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

"Molio me je da ne pričam kako smo živeli"

Javnost danima bruji o problemima koje su imali, prema Caninim rečima, sa Andrijinim ćerkama. Ona je za Kurir već ispričala da su Bajićeve naslednice, navodno, fizički nasrtale, ne samo na nju, već i na njega.

- Dok je bio živ molio me je da ne pričam kako je živeo i kako smo mi živeli, a posle toga da ne moram da ćutim. Ne zato što ga je bilo sramota, već zbog karijere i svega, a na kraju, to su njegova deca. Molio me je da ništa ne progovaram, da ništa ne pričam - rekla je Cana koja je nakon smrti supruga rešila da progovori o svemu što ju je mučilo.

Jezive tvrdnje o njegovim ćerkama

U iskrenom razgovoru, pevačica je potvrdila da odnosi sa Andrijinim ćerkama nisu dobri, istakavši da jedna od ćerki želi da je izbaci iz kuće.

- Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan - rekla nam je, pa dodala:

Evo kako su one izgledale kada ih je naša ekipa na terenu srela:

00:08 Mala Cana i ćerke Andrije Bajića oči u oči Izvor: Kurir

- Ja posedujem snimak, njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me, bojala se da ću da im uzmem kuću, on je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala - tvrdila je Cana za Kurir.

Cana tvrdi da postoji ugovor o izdržavanju

Podsetimo, Cana tvrdi da je kuću u Beogradu namenio svojim ćerkama, dok je za drugu nekretninu, odnosno vikendicu, navodno postojao ugovor o doživotnom izdržavanju koji su njih dvoje zaključili još za njegovog života.

U više medijskih nastupa istakla je da taj ugovor nije nastao preko noći, već da je bio rezultat zajedničke odluke kojom su želeli da obezbede jedno drugo. Kako je navela, Andrija je smatrao da je to najbolji način da se zaštiti osoba koja će o njemu brinuti do kraja života, ali i da se izbegnu eventualni problemi oko raspodele imovine.

1/5 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Cana je ispričala da se upravo zbog tog ugovora našla na meti osporavanja, navodeći da su joj Andrijine ćerke govorile kako će pokušati da "obore ugovor o izdržavanju". Ove tvrdnje iznela je isključivo ona u svojim medijskim istupima, dok javnosti nisu predstavljene sudske odluke koje bi pokazale da je o tome vođen ili okončan sudski postupak.

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